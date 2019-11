Siegfried Mureșan a fost ales vicepreședinte PPE

de Razvan Diaconu , 21.11.2019

Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE / PNL) a fost ales joi vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) la Congresul Statutar al partidului care a avut loc la Zagreb, în Croația.

În prima zi a Congresulului PPE, miercuri, a fost ales și noul președinte al familiei politice europene: Donald Tusk, cel care la 1 decembrie predă mandatul de președinte al Consiliului European.

Aproximativ 2.000 de persoane din 40 de țări, dintre care 719 delegați cu drept de vot, participă la lucrările Congresului PPE de la Zagreb.

“În mandatul meu de vicepreședinte, voi lupta în primul rând ca Partidul Popular European să fie partidul european care contribuie decisiv la întărirea României în Uniunea Europeană. Vreau ca Partidul Popular European să fie în continuare partidul care rezolvă problemele oamenilor, partidul care nu se joacă cu temerile europenilor, ci care oferă soluții ce funcționează în realitate.

Consider că trebuie să apărăm valorile europene. În România, noi, Partidul Național Liberal, am câștigat alegerile europarlamentare cu steagul Uniunii Europene în mâinile noastre. Apărând valorile europene în fiecare stat membru, așa cum am făcut și în România, îi vom avea pe oameni de partea noastră”, a declarat Siegfried Mureșan, după votul din Congresul PPE.

“Un obiectiv prioritar al mandatului meu va fi Bugetul multianual al Uniunii Europene post-2020. Trebuie să adoptăm bugetul cât mai repede și trebuie să adoptăm un buget adecvat priorităților propuse. Dacă vrem să facem mai mult pentru oameni, ne trebuie și o finanțare pe măsură. Voi sprijini acest obiectiv și din Parlamentul European, unde sunt vicelider al Grupului PPE responsabil pentru buget.

PPE a câștigat ultimele 4 alegeri europene. Pentru a continua să câștigăm în viitor, trebuie să evoluăm, trebuie să ținem pasul cu așteptările oamenilor, inclusiv cu noile așteptări ale tinerilor.

De aceea, o altă prioritate a mea va fi să reprezint interesele noii generații. Este datoria noastră să echipăm tinerii europeni cu acele aptitudini de care au nevoie într-o Europă unită. Cum 65% din angajatori apreciază experiența internațională a viitorilor angajați, obiectivul meu este să extindem toate acele programe care încurajează mobilitatea, precum Programul de mobilitate universitară «Erasmus».

Voi lucra îndeaproape cu noul președinte al PPE, Donald Tusk. Este un prieten al României, un om politic care înțelege foarte bine așteptările poporului român de la Uniunea Europeană”, a mai spus Siegfried Mureșan.