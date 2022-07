Video / Shinzo Abe, fostul premier japonez – a murit, împușcat la un eveniment electoral

UPDATE 11:55:

Shinzo Abe (67 de ani), fostul premier al Japoniei, a murit în urma rănilor, anunță Reuters, care citează postul public nipon NHK.

Potrivit medicilor, Abe a fost adus la spital fără semne vitale, a pierdut foarte mult sânge fiind grav rănit la gât și inimă, iar transfuziile au fost în zadar. Shinzo Abe a fost declarat mort la ora locală 17:03.

UPDATE 9:20:

Principalele formaţiuni politice din Japonia şi-au suspendat vineri campania în vederea alegerilor legislative de duminică, informează Reuters, dpa şi Kyodo, citate de Agerpres.

Premierul Fumio Kishida a plecat din prefectura Yamagata (nord) pentru a reveni la Tokyo, iar guvernul său a creat o celulă de criză, toţi membrii cabinetului fiind rugaţi să se reunească în capitala ţării.

UPDATE 9:00:

„Shinzo Abe se află într-o stare foarte gravă”, a declarat premierul nipon Fumio Kishida.

UPDATE 8:45:

Suspectul – pe numele său Yamagami Tetsuya – care l-a împușcat vineri pe Shinzo Abe este un fost membru al Forțelor de Autoapărare Maritimă (forța defensivă a Japoniei), potrivit televiziunii publice japoneze NHK, citată de The Guardian.

Arma pe care a folosit-o a fost una artizanală.

UPDATE: 08:15:

Shinzo Abe nu prezintă semne vitale, potrivit unor surse japoneze citate de The Guardian

***

Informația de bază:

Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost împușcat vineri la un eveniment electoral în orașul Nara din vestul țării – anunță agențiile de presă internaționale citate de Agerpres.

Potrivit informațiilor, Shinzo Abe a fost dus la spital și este inconștient.

Atacatorul său a fost arestat. Fostul guvernator Yoichi Masuzoe a transmis într-un tweet că Shinzo Abe se află în stop cardiorespirator, fiind transportat la spital.

Un oficial de la Departamentul de Pompieri din Nara a confirmat pentru CNN că Shinzo Abe este în stop cardiorespirator.

Potrivit postului de televiziune NHK, Abe a fost împușcat din spate.

Mai jos, momentul în care a fost împușcat:

CAUGHT ON CAMERA: The attempted assassination of Shinzo Abe.



The former Japanese PM is one of the region's fiercest opponents of the CCP.



I hope he pulls through.



pic.twitter.com/hdlE1f91z2