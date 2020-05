Sergiu Oprescu (ARB): Băncile au primit cereri pentru IMM Invest într-o săptămână cât altă dată în 6 luni

de Adrian N Ionescu , 22.5.2020

Băncile au primit, într-o săptămână, cererile pentru programul IMM Invest pe care, altfel, le primeau în decursul a 6 luni, a declarat Sergiu Oprescu (foto), preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), vineri.

„Acest program a solicitat dintr-o dată întreaga mobilizare a sistemului bancar din punct de vedere al resurselor pe care sistemul le are, astfel încât să putem să facem faţă la un val de solicitări. Vă dau un exemplu. Probabil că ceea ce am primit acum în decursul unui interval de timp de o săptămână, o săptămână şi ceva este ceea ce primeam înainte într-un interval de timp de peste 6 luni de zile din punct de vedere al solicitărilor din partea societăţilor mici şi mijlocii”, a declarat Sergiu Oprescu, după întâlnirea de la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Astfel că, „sistemul bancar s-a organizat ca să aibă procese automatizate astfel încât să poată da cât mai repede răspunsurile aşteptate de clienţi. Suntem într-un proces cu o dinamică din punctul nostru de vedere pozitivă care se va accentua în perioada următoare şi care va produce rezultate”, a mai spus Sergiu Oprescu, citat de Agerpres.

Președintele ARB a precizat că, în ultimii 20 de ani, nu a mai avut loc o asemenea întâlnire, la nivel de CEO, de preşedinţi executivi sau de preşedinţi ai băncilor comerciale din România.

„Atât programul de moratoriu legislativ, de amânare la plată a ratelor, care după cum ştiţi produce deja efecte importante şi ajută deja pe foarte multă lume pentru a-şi amâna, pe perioada în care sunt impactaţi de efectele acestei pandemii, ratele la bănci. Dar, bineînţeles am trecut în revistă şi programul care este în plin proces de derulare şi anume programul IMM Invest. Este un program care este încă într-o fază incipientă din acest punct de vedere. Noi ca sistem bancar vedem cum el se dezvoltă şi capătă amploare. Pe de altă parte, primele cifre care apar în clipa de faţă sunt cifrele, să spunem, de început. Şi anume cifrele care arată de fapt şi de drept anclanşarea programului la nivelul sistemului bancar”, a menţionat Sergiu Oprescu.

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, a declarat, marţi, că peste 57.800 de întreprinderi mici şi mijlocii s-au înscris în program, acestea totalizând circa 726.200 de locuri de muncă, iar până în prezent au fost aprobate de către bănci circa 5.000 de dosare.