Editorial Maia Sandu în Politico: Securitatea Europei este în joc în Republica Moldova

Având în vedere costul devastator al războiului din vecini, vulnerabilitățile noastre ar putea slăbi rezistența Ucrainei, precum și stabilitatea pe restul continentului- afirmă Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, într-un editorial publicat de Politico.

Opinia Maiei Sandu apare în ziua în care se organizează a treia conferință a donatorilor Republicii Moldova, la Paris.

Editorialul, în continuare, cu mențiuna că subtitlurile aparțin redacției.

Moldova, o democrație dinamică într-o vecinătate periculoasă

În urmă cu trei decenii, moldovenii alegeau libertatea și democrația în locul autoritarismului. Și astăzi, ne îndreptăm decisiv către Uniunea Europeană. Dar, odată cu agresiunea brutală a Rusiei împotriva vecinului nostru, Ucraina, țara noastră se confruntă acum cu costuri dramatice și riscuri sporite care amenință să deraieze calea pe care ne-am ales-o, slăbind securitatea Europei.

Moldova este o democrație dinamică în ceea ce a devenit o vecinătate periculoasă.

În ultimul an, am construit instituții mai puternice, am luptat împotriva corupției și am sprijinit redresarea post-pandemie. Drept urmare, economia noastră a crescut cu 14% în 2021; am urcat cu 49 de locuri în Indexul Libertăţii Presei; iar ratingul nostru în lupta împotriva spălării banilor a fost îmbunătățit de Consiliul Europei.

Ca recunoaștere a implementării de către noi a reformelor dificile într-un context geopolitic provocator, UE a acordat Republicii Moldova statutul de candidat la aderare, în luna iunie. Dar, în loc să se bucure de beneficiile unei integrări europene mai profunde, moldovenii se luptă acum să facă față unei crize energetice acute, unei crize economice severe și amenințărilor masive de securitate.

Interconectarea electrică cu România va da rezultate în câțiva ani

Multe, dacă nu toate, națiuni europene se confruntă în prezent cu presiuni energetice serioase, desigur, dar ale noastre sunt existențiale. Moștenirea dependenței aproape depline de Rusia pentru gaz și electricitate și eșecul guvernelor succesive de a diversifica aprovizionarea amenință acum supraviețuirea noastră economică.

Începând cu luna noiembrie, bombardarea infrastructurii energetice a Ucrainei de către Rusia, alături de reducerea la jumătate a exporturilor de gaze naturale de către Gazprom, a eliminat energia din sursele noastre anterioare de import. Ca răspuns, guvernul a adoptat măsuri de austeritate energetică și a trecut unele industrii la combustibili alternativi.

Măsurile de securitate energetică pe termen mai lung, inclusiv o interconectare electrică cu România, vor da rezultate, dar numai în câțiva ani.

Prietenii și partenerii ne oferă sprijin cât mai bine posibil. România, vecinul nostru bun și susținător puternic, a intervenit, exporturile de energie electrică reprezentând acum aproximativ 80 la sută din consumul curent al Moldovei.

Va fi o iarnă în care ne vom confrunta cu lipsuri

Între timp, în vizita recentă la Chișinău, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat o nouă asistență financiară pentru a ajuta la ameliorarea crizei din Republica Moldova, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ne-a întins o mână de ajutor pentru a ne finanța livrările de urgență de gaze naturale.

Astăzi, președintele francez Emmanuel Macron găzduiește o întâlnire a Platformei de Sprijin pentru Moldova – o inițiativă condusă de Franța, Germania și România.

Forumul își propune să mobilizeze sprijinul atât de necesar înainte de ceea ce probabil va fi o iarnă în care ne vom confrunta cu lipsuri.

Moldovenii vor cheltui probabil până la 65 la sută din venituri pe facturi la energie

Moldova caută să-și finanțeze achizițiile de gaze și electricitate din noi surse și să sprijine schemele sociale pentru cei mai vulnerabili, ceea ce va ajuta la amortizarea creșterii prețurilor. În ultimele 12 luni, prețul gazelor în țara noastră a crescut de șapte ori, în timp ce prețul energiei electrice a crescut de patru ori.

În această iarnă, moldovenii vor cheltui probabil până la 65 la sută din veniturile lor pe facturile la energie. Dacă putem lumina și încălzi casele din țara noastră și dacă ne asigurăm că școlile și spitalele pot funcționa în continuare, că roțile economiei continuă să se învârtă, asta ar însemna că moldovenii – alături de ucraineni – nu trebuie să caute refugiu în altă parte în Europa în sezonul rece care urmează.

Chiar înainte ca iarna să-și intre în drepturi pe deplin, criza energetică și consecințele economice ale războiului de lângă noi au deja un impact semnificativ asupra vieții oamenilor, asupra economiei țării și asupra creșterii noastre viitoare. Inflația se apropie de 35 la sută; prețurile au crescut vertiginos; rutele comerciale sunt perturbate; iar sentimentul investitorilor a slăbit. Ca urmare, economia este probabil să se contracte.

Vulnerabilitățile noastre ar putea slăbi rezistența Ucrainei și stabilitatea continentului

Între timp, reprezentanții Rusiei și grupurile criminale și-au unit forțele pentru a exploata criza energetică și pentru a alimenta nemulțumirea. Ei speră să stimuleze tulburările politice.

Folosind întregul spectru de amenințări hibride – inclusiv alerte false cu bombe, atacuri cibernetice, dezinformare, apeluri la tulburări sociale și mită neascunsă – aceștia lucrează pentru a destabiliza guvernul, pentru a eroda democrația noastră, punând în pericol contribuția Moldovei la securitatea mai largă a Europei.

Vulnerabilitățile noastre ar putea slăbi rezistența Ucrainei, precum și stabilitatea pe restul continentului. Deși suntem cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, îi asigurăm și a doua cea mai lungă graniță, după cea pe care o are cu Rusia. De-a lungul acestor 1.222 de kilometri, Moldova este un stat de primă linie în lupta împotriva traficului de arme, droguri și ființe umane.

Europa și Ucraina au nevoie de o Moldova puternică

De la începutul războiului, am muncit din greu pentru a menține stabilitatea în regiunea separatistă transnistreană, care împarte o graniță de peste 450 de kilometri cu Ucraina și unde 1.600 de militari ruși sunt staționați ilegal. Am reușit să menținem situația calmă.

De asemenea, oferim rute de aprovizionare esențiale către și dinspre Ucraina — o parte semnificativă a comerțului ucrainean, inclusiv cereale, trece prin Moldova.

În plus, țara noastră a adăpostit peste 650.000 de refugiați din primele zile ale invaziei ruse. Până acum, peste 80.000 dintre ei au ales să rămână, iar noi ne pregătim să găzduim mai mulți în timpul iernii, în cazul în care ar trebui să fugă de o escaladare militară sau de lipsa de căldură, electricitate și apă.

Europa și Ucraina au nevoie de o Moldova puternică. Suficient de puternic pentru a sprijini Ucraina în timpul războiului. Suficient de puternic pentru a menține pacea și stabilitatea în regiunea noastră. Suficient de puternică pentru a adăposti refugiați.

Ne vom face datoria pentru a apăra valorile europene în ciuda privațiunilor

Și suficient de puternic pentru a deveni un centru natural pentru reconstrucția sudului Ucrainei după război. Așa cum Rusiei nu trebuie să aibă voie să câștige în Ucraina, tehnicile sale hibride nu trebuie să aibă succes în Moldova.

Ne vom face datoria pentru a apăra valorile europene, în ciuda privațiunilor care ne sunt impuse. Prețul este mare și suntem pregătiți să ducem povara.

Dar nu putem face asta singuri.

