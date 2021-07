Sectorul 1 are, temporar, încă un operator de salubritate. Salariații Brai-Cata au început ridicarea gunoaielor

Sectorul 1 are un nou operator de salubritate, ce va asigura colectarea deșeurilor cel puțin 30 de zile. Contractul, în valoare de 62.900 de lei a fost atribuit firmei Brai-Cata, prin încredințare directă, chiar în ziua în care a fost instituită starea de alertă în Sectorul 1, în contextul crizei gunoaielor. Atribuirea acestui contract temporar a fost posibilă numai după ce prefectul a aprobat starea de alertă, iar Comitetul Local pentru Situații de Urgență a adoptat-o oficial, vineri, 23 iulie.

Conform documentului referitor la starea de alertă, Romprest, firma ce deține contractul cu Primpria Sectorului 1, își poate continua activitatea, dacă dorește, în paralel cu cea a firmei Brai-Cata.

Romprest nu a mai ridicat deșeurile municipale din sector de peste 20 de zile, invocând restanțele pe care i le datorează administrația sectorului 1.

Un raport recent al Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară, din cadrul Ministerului Finanțelor, contractul cu Romprest, datând din 2008, când primar era liberalul Andrei Chiliman, a fost semnat ”în mod defectuos, cu nerepectarea prevederilor legale”.

Ulterior au fost încheiate mai multe acte adiționale, inclusiv de fostul primar Dan Tudorache, prin care au fost majorate nelegal tarifele, după cum mai menționează raportul.

Raportul MF a calculat un prejudiciu de 243,8 milioane de lei din fonduri publice generat de Romprest prin emiterea unor facturi cu tarife supraevaluate sau pentru efectuarea unor servicii inexistente în contract.

Condițiile stabilite de Prefectura Capitalei, pentru perioada stării de alertă:

Starea de alertă durează 30 de zile, cu posibilitatea unei prelungiri tot de 30 de zile.

În ziua declarării stării de alertă în Sectorul 1, consilierii PNL și PSD au boicotat ședința d eurgență în care primarul Clotildde Armand le cerea votul pentru declanșarea procedurii de reziliere a contractului cu Romprest.

Noul contract a fost atribuit prin încredințare directă firmei Brai-Cata și presupune colectarea a 100 de tone de deșeuri necontrolate de pe spațiile verzi din Sectorul 1.

Tariful este de 629 de lei pe tonă fără TVA, tarif all-inclusive pentru serviciile de colectare, transport, sortare și depozitare a deșeurilor municipale, potrivit G4Media.

Anexa cu tarifele actualizate a contractului dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest arată că prețul este de 159 lei, fără TVA, pentru colectarea unei tone de deșeuri municipale.

La acest cost se adaugă, însă, un cost la sortare de 278 de lei pe tonă și un alt cost de 280 de lei pe tonă la depozitare. Tariful real, all-inclusive, practicat de Romprest ajunge astfel la peste 800 de lei, fără TVA, și cu 629 de lei, tot fără TVA, la Brai-Cata.

Cele mai mici costuri din București sunt cele obținute de primăria Sectorului 2 în negocierile cu Supercom, de actualul primar, Radu Mihaiu. Consilierii locali de la PNL şi PSD au votat însă împotrivă, a scris Radu Mihaiu pe pagina sa de Facebook:

Primăria a propus costuri de:

* 548 de lei pentru tona de deșeuri menajere (deșeuri alimentare și altele care nu pot fi reciclate)

pentru tona de deșeuri menajere (deșeuri alimentare și altele care nu pot fi reciclate) * 830 de lei pentru tona de deșeuri reciclabile colectate separat (cum ar fi ambalajele).

pentru tona de deșeuri reciclabile colectate separat (cum ar fi ambalajele). * 682 de lei pentru tona de deșeuri depozitate necorepunzător. Tarifele sunt fără TVA.

Luni de zile am negociat la sânge cu Supercom pentru a obţine nişte tarife corecte pentru colectarea gunoiului. Faţă de ce înaintaseră în primă fază, cele de acum sunt cu 35% mai mici. Tariful supus la vot e chiar sub cel de la Sectorul 4, singurul sector care mai are un sistem similar bazat pe “plăteşte cât arunci”, raportat la volum. Luni de zile am luptat cu cei de la Supercom pentru acest tarif. Iar când să trecem finişul, partenerii ne-au pus piedică. PNL şi PSD au votat împotriva unui tarif care ar fi deblocat toată situaţia generată de neinspirata taxă de habitat.