Autoritatea Aeronautică din România a început discuțiile cu reprezentanții consiliilor județene din Galați și Brăila, cu care va intra în parteneriat pentru construcția unui aeroport regional în zonă, a declarat, joi, directorul general al instituției, Nicolae Stoica.

„Anul acesta am avut discuții cu alte două consilii județene și vom intra iar în parteneriat pentru construcția unui aeroport Galați-Brăila”, a declarat Nicolae Stoica, citat de Agerpres.

Anterior, AAR a încheiat un protocol de colaborare cu Consiliul Județean Brașov și ROMATSA, pentru finalizarea aeroportului din Brașov și certificarea lui.

”Am semnat un protocol de colaborare cu Consiliul Județean Brașov și ROMATSA pentru finalizarea aeroportului Brașov și certificarea lui. În acest protocol noi ne desfășurăm funcția de supervizare, participăm la ședințe grupuri de lucru tocmai pentru a scurta timpul. Este în avantajul nostru. Cu cât mai repede se finalizează aeroportul cu atât mai repede vom avea venituri suplimentare. Toate aceste măsuri au făcut ca, în anul 2021, deși cu venituri reduse, Autoritatea să finalizeze anul cu profit, fără ca niciun angajat al autorității să meargă în șomaj”, a precizat Nicolae Stoica.

El a detaliat situația financiară delicată cu care s-a confruntat compania în contextul pandemiei.

„Și noi am fost o instituție lovită de contextul pandemiei. În 2020 am încheiat anul financiar cu o pierdere de 16 milioane de lei. Am fost forțați să luăm măsuri. Am mers pe un buget aprobat cu o pierdere de 14,8 milioane de lei și cu măsuri active. Am înțeles că, pentru a ne putea reveni, trebuie să ne modernizăm. Am luat măsuri de modernizare. Am înțeles totuși că prin aceste măsuri voi avea dușmani, schimbând radical direcția autorității. Mi-am asumat. Ne-am digitalizat 90% dintre procese. Singurele documente ale Autorității care se mai semnează prin semnătură olografă sunt cele care țin de resursa umană”, a spus Stoica, la Conferința Anuală și Adunarea Generală a Asociației Aeroporturilor din România.

De asemenea, instituția a fost supusă unei reorganizări și au fost eliminate posturile ineficiente, care doar generau costuri, a explicat șeful autorității.

„Ne-am reorganizat. Am eliminat posturi care erau ineficiente și doar generau costuri. Ne-am întors fața către industrie. Am înțeles că noi, ca să ne dezvoltăm, trebuie să ajutăm industria, partenerii din aviație să se dezvolte”, a explicat șeful Autorității.



