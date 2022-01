Romgaz (SNG) a confirmat parțial informațiile de presă privind întârzierea semnării contractului de cumpărare a filialei ExxonMobil, care deține jumătate din concesiunea Neptun Deep din Marea Neagră. Mai trebuie clarificate „anumite detalii de implementare”, spune o notă a companiei trimisă la Bursa de Valori București.

„Tranzacția dintre compania cu capital de stat Romgaz și ExxonMobil este blocată temporar din cauza unei controverse legate de faptul că licența de operare în Marea Neagră e deținută de compania americană printr-un vehicul înregistrat în Bahamas și nu în România”, anunțase în exclusivitate Economedia.

Romgaz (simbor bursier SNG) se mărginește, acum, să spună că „semnarea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited încă nu a avut loc, motivat de necesitatea de a clarifica anumite detalii de implementare„.

Romgaz a estimat că tranzacţia va fi finalizată în primul trimestru din anul 2022.

O tranzacție complicată, în desfășurare

Acţionarii Romgaz (dintre care Ministerul Energiei are 70% din acțiuni) au aprobat în 10 decembrie, preluarea participaţiei de 50% deţinută de ExxonMobil, prin vehiculul de proiect înregistrat în Bahamas, la proiectul de gaze de mare adâncime Neptun Deep.

Consiliul de Administraţie al Romgaz avizase în 2 noiembrie achiziţia tuturor acţiunilor emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, preţul de achiziţie stabilit fiind de 1,060 miliarde dolari şi poate fi ajustat în plus cu cel mult 10 milioane dolari.

Romgaz are obligaţia de a plăti vânzătorilor, la semnarea contractului de vânzare – cumpărare, o sumă de 106 milioane dolari, reprezentând avans/depozit.

După îndeplinirea condiţiilor suspensive necesare finalizării tranzacţiei, astfel cum acestea vor fi reglementate în contractul de vânzare – cumpărare, Romgaz va achita suma reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie şi avansul/depozitul achitat la semnarea contractului.

De asemenea, a fost aprobată încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care urmează a fi încheiat de Romgaz, în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production România Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Călifar) Limited şi ExxonMobil Exploration and Production România (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

Compania a cerut deja băncilor oferte pentru credite de 1,6 miliarde de lei.

Deocamdată, ExxonMobil şi OMV Petrom (SNP) sunt parteneri egali în proiectul de mare adâncime Neptun Deep.

Decizia ExxonMobil de a ieși din investiția în exploatarea gazelor din Marea Neagră a survenit ca urmare a prevederilor Legii Offshore, considerate inacceptabile. Între timp autoritățile române au promis modificarea legii, care încă întârzie de asemeni.



OMV Petrom spune că ar continua investițiile, în funcţie de modificările legislative din România şi de situaţia pieţei.

Exploatarea zăcămintului Neptun Deep ar putea scoate circa 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, potrivit celor mai recente estimări ale OMV Petrom (SNP).