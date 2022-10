Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a semnat, miercuri, la Palatul Victoria, cu compania de stat al Azerbaidjanului SOCAR, un memorandum referitor la o investiție comună într-un terminal de gaze naturale lichefiate (GNL) la Marea Neagră.

Proiectul ar consta într-un terminal de lichefiere a gazelor naturale și un terminal de regazeificare precum și alte instalatii și facilități necesare în scopul transportului de gaze din zona caspica în România, a transmis compania Romgaz printr-un comunicat adresat BVB.

Prezent la ceremonia de semnare, premierul Nicolae Ciucă a declarat că implementarea proiectului va demara cu un studiu de fezabilitate, finanţat în comun de către ambele părţi.

Parteneriat pentru gaze azere

„Aşteptăm să vedem, în foarte scurt timp, studiul de fezabilitate finalizat. Ne-am angajat ca o companie internaţională să deruleze studiul de fezabilitate şi, în felul acesta, să avem garanţia că el va fi adus la bun sfârşit, pentru că avem nevoie de acest gaz şi de construcţia capabilităţilor, de asemenea, într-un timp foarte scurt”, a spus prim-ministrul României.

Nicolae Ciucă a menţionat că, în întâlnirea pe care a avut-o anterior semnării memorandumului cu oficialii azeri, discuţiile au vizat, de asemenea, celelalte elemente de colaborare cuprinse în ansamblul parteneriatului strategic dintre România şi Azerbaidjan.

Totodată, premierul Ciucă a arătat că memorandumul și întâlnirea de astăzi pe care a avut-o cu Mikayil Jabbarov, ministrul Economiei, şi Parviz Shahbazov, ministrul Energiei din Republica Azerbaidjan, au venit ca urmare a discuției purtate, la Sofia, la începutul lunii octombrie cu președintele azer.

„Făceam menţiunea că la întâlnirea anterioară pe care am avut-o la 1 octombrie la Sofia, cu preşedintele Azerbaidjanului, domnul Aliyev, am discutat despre posibilitatea demarării unui astfel de proiect. Iată că, la nici trei săptămâni, are loc demararea procesului prin care acest proiect să poată înceapă să fie implementat ” , a declarat Nicolae Ciucă.

