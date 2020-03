România se pregătește să intre în Scenariul 4 – 285 de cadre medicale contaminate, demisii în mai multe spitale

de Vladimir Ionescu , 30.3.2020

Singurul medic de la Secția Terapie Intensivă a Spitalului din Orăștie a demisionat luni, împreună cu cinci asistente și cinci infirmiere. Pe întreaga secție a rămas o singură asistentă, care îi va îngriji singură pe pacienți, până când va fi transferat personal din alte unități.

Spitalul are echipemente de protecție și nu a avut până acum niciun pacient confirmat cu noul coronavirus. Cu toate acestea, cei 11 angajați de la ATI și-au dat demisia, pentru că nu vor să se îmbolnăvească.

Acesta nu este singurul spital unde angajații demisionează, însă motivul invocat în alte unități este lipsa echipamentelor de protecție.

Un număr de 285 cadre medicale au fost confirmate ca infectate cu noul coronavirus, a comunicat luni Institutul Național de Sănătate Publică.

Grațiela Achim, managerul Spitalul Muncipal Orăștie, pentru Digi24:

Sunt stupefiată! Se simt amenințate, în pericol, că pot deveni victime colaterale ale acestui virus. Este un calvar! Nu o să fie activitate pe terapie intensivă, în dimineața asta noi, culmea, chiar în dimineața asta, aveam întâlnire cu un alt medic pe care voiam să-l luam în cadrul spitalului. Doamna a decis să vină la noi, va fi incadrată, dar își va putea începe activitatea doar după Paști.

Vasilică Potecă, prefectul județului Hunedoara:

Cu chiu, cu vai am dat de managerul de la Orăștie și mi-a adus la cunoștință că cinci infirmiere, cinci asistenți medicali și medicul de pe secția de ATI s-au ridicat și au plecat spunând că le este frică să mai facă meseria de medic, să-și mai slujească pacienții. Am întrebat despre motiv. Este lipsa echipamentelor? Mi s-a spus că nu. Acum sunt în drum spre Orăștie. Au acolo tot ce le trebuie, dar au spus că le este frică de acest coronavirus și că dacă vor lucra acolo vor muri. Aceasta este explicația care mi-a fost dată. În spital nu sunt internate persoane infectate cu Covid-19.

Personalul de la Spitalul Mioveni a demisionat pentru că unitatea a fost desemnată în rețeau de tratare a bolnavilor de Covid-19

Aproximativ 30 de angajați ai Spitalului din Mioveni au demisionat luni, după ce au aflat unitatea va deveni, în mod sigur, spital suport Covid-19.

Managerul Spitalului din Mioveni, Horia Trăilă, a declarat pentru Mediafax: „Nemulţumirea este legată de faptul că dacă ieşi la luptă trebuie să cunoşti câte gloanţe ai. Când ieşi la luptă cu mâinile goale e greu. Nu poţi face un plan”.

Doar trei demisii au fost acceptate.

„Aşteptăm nişte precizări de la Ministerul Sănătăţii. Echipamente avem din ce am achiziţionat şi ce am primit din donaţii. Măşti FFP3 avem zero, FFP2 avem 25, combinezoane 60. Am primit nişte combinezoane care nu sunt pentru aşa ceva. (…) Spitalul nu a fost gândit ca fiind de Boli Infecţioase. (…) Pentru această infecţie e mai periculos decât un spital vechi”, a mai precizat managerul Spitalului din Mioveni.

Spitalul din Mioveni a fost inaugurat anul trecut şi a costat 68 de milioane de euro, fiind construit de la zero.

Spitalul Bârlad a refuzat internarea unei femei însărcinate suspectate că este infectată cu coronavirus

O femeie însărcinată în luna a noua, care prezenta tuse și tenperatură crescută a fost refuzată duminică la Spitalul de Urgenţă Elena Beldiman din Bârlad, deși necesita supraveghere medicală.

cu tuse şi temperatură crescută, a fost trimisă la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), deşi spitalul bârlădean a fost desemnat unitate suport Covid-19.

Mihaela Vlada, director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui a declarat, luni, pentru Agerpres, că refuzul pacientei nu a fost fundamentat şi că femeia trebuia primită la Spitalul de Urgenţă Bârlad.

Femeia se afla în izolare la domiciliu alături de soţul său, întors recent din Anglia.

Conducerea Spitalului de Urgenţă Elena Beldiman din Bârlad nu a putut fi contactată pentru a oferi detalii cu privire la refuzul pacientei.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, i-a avertizat duminică seara pe medici că nu pot refuza pacienți la internare.

„Refuzul de internare – şi atragem atenţia asupra acestui lucru – a unui pacient care are nevoie de îngrijiri medicale spitaliceşti cade sub incidenţă penală. Atragem atenţia managerilor şi şefilor de secţie, precum şi medicilor care efectuează gărzi în spitale că pacienţii nu pot fi refuzaţi, tratamentul, pe motiv că nu există confirmarea sau infirmarea faptului că sunt pozitivi sau negativ COVID”, a declarat Raed Arafat.

A fost emis și un ordin în acest sens, document ce prevede totodată că personalul sanitar nu poate refuza detaşarea la alte spitale.