România, percepții eronate cu privire la cele mai frecvente cauze de deces – studiu Ipsos

de Vladimir Ionescu , 26.2.2020

România este a doua țară în care s-au înregistrat percepțiile cele mai eronate, conform studiului ”Pericolele percepției” realizat de Ipsos și citat de HotNews.

Pentru 2020, Turcia este țara cu cele mai puțin corecte percepții, Top 3 este completat de Spania. Brazilienii sunt populația cu estimările cele mai apropiate de realitate, urmați de sud-coreeni și olandezi.

Cea de-a doua ediție a studiului ”Pericolele percepției” realizat de Ipsos arată estimările eronate ale oamenilor din 32 de țări cu privire la proporția celor care mor din cauza bolilor, violenței, accidentelor sau din alte cauze.

Chiar dacă sunt multe diferențe între țări, un lucru este comun: în medie, oamenii tind să subestimeze numărul deceselor din cauza cancerului sau bolilor cardiovasculare și să le supraestimeze pe cele cauzate de accidente rutiere, violență, abuzul de droguri sau alcool. Subestimăm cauzele ”banale” și discrete și le supraestimăm pe cele ”excepționale” pentru că, atunci când se întâmplă, se vorbește foarte mult despre ele, tocmai pentru că sunt deosebite.

Percepții în România, țara unde internetul este principală sursă de informare pentru 33% dintre oameni

La fel ca multe alte țări, românii au avut tendința să supraevalueze decesele, semnificativ mai multe, cauzate de boli și să le supraevalueze pe cele, mult mai puține, cauzate de accidente, violență, terorism etc. Românii sunt a cincea țară care declară ca sursă principală de informare internetul (33%).

Deși urcă România pe locul 2 în topul țărilor cu percepții greșite, conaţionalii participanți la studiu ne plasează la jumătatea clasamentului în ceea ce privește nivelul de încredere în modul în care știu să lucreze cu numerele. De asemenea, România este a șaptea țară din punctul de vedere al încrederii în răspunsurile oferite la întrebările acestui sondaj.

Impactul mortal al unor afecțiuni medicale este subestimat de majoritatea țărilor participante la studiu

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză a deceselor în lume, urmate de cancer, conform IHME Global Burden of Disease Study 2017 (IHME – Institute for Health Metrics and Evaluation).

Majoritatea țărilor participante la studiu subestimează proporția celor care mor anual de boli cardiovasculare. Estimarea medie a consumatorilor din toate țările este 11%, în timp ce cifra reală este de trei ori mai mare (32%). România înregistrează aici cel mai mare ecart dintre percepție și realitate.

În România, 56% dintre decese sunt cauzate de boli cardiovasculare, în timp ce estimarea medie este de doar 12%.

Cele mai multe țări subestimează proporția oamenilor care mor anual de cancer. Estimarea medie globală este de 15%, față de o cifră reală de 24%. În România, diferența dintre estimare (16%) și realitate (19%) este foarte mica, de doar 3%.

Decesele rezultate din afecțiuni neurologice, cum ar fi demență sau Parkinson, sunt de asemenea subestimate, însă într-o proporție mai mică, aferentă și ponderii mai mici a deceselor din această cauză. Dacă diferența globală între estimare (5%) și realitate (9%) este aproape de la simplu la dublu, în România distanța este mai mică, de la 7% realitate la 5% estimare.

Aproape fiecare țară supraestimează și numărul deceselor din HIV/AIDS sau boli cu transmitere sexuală. Percepția globală se situează pe pragul de 5%, când în realitate el este la 1%. Situația este diferită doar pentru Africa de Sud, unde SIDA si alte boli cu transmitere sexuală determină aproape 30% din decese, pe când estimarea populației abia trece de 10%. Românii cred și ei că 5% dintre noi murim de boli cu transmitere sexuală, pe când realitatea este că doar 0.1% din decese au această cauză.

”Românii, la fel cu cetățenii multor altor țări, au tendința să considere că bolile insidioase, care se dezvoltă în timp și pe care, uneori, nu le vedem „venind” sau cu care putem trăi uneori o perioadă bună de timp, sunt responsabile într-o mult mai mică măsură de rata deceselor comparativ cu cauze mai bruște, mai brutale, care nu sunt posibil de anticipat, care vin din „afara” noastră și care fac subiectul emisiunilor de știri într-o proporție mai mare, tocmai din cauza caracterului lor perceput mai dramatic”, precizează Alina Stepan, Country Manager Ipsos.

Studiul Ipsos s-a desfăşurat între 22 noiembrie-6 decembrie 2019 în rândul a 16.000 de persoane din 32 de țări, printre care și România.