România – în top la terenul agricol, pe ultimele locuri la randamentul producției de grâu

de Adrian N Ionescu , 18.3.2021

Producția la hectar de grâu a României va crește cu 38% în 2021, până la 4,12 tone / hectar, dar această performanță plasează agricultura noastră abia pe locul 22 din 27, în topul randamentelor la grâu ale țărilor Uniunii Europene, potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Europene.

Randamentul culturii de grâu prognozat pentru acest an rămâne cu 3,4% sub media ultimilor 5 ani și mult sub media UE, de 5,67 t / ha, care este mai mare cu 3,5% față de media ultimilor 5 ani la nivel comunitar.

România se compară, astfel, cu Portugalia, Grecia, Estonia, Finlanda și Italia, care au cele mai scăzute producții de grâu la hectar realizabile.

România are o mult mai mare proporție a terenului arabil (37% din totalul suprafeței) față de aceste țări (între 7% în Finlanda și 16% în Grecia).

Cel mai mare randament la grâu estimat pentru 2021 este cel al Irlandei (9,86 tone grâu / hectatar), care este urmată de Țările de Jos (Olanda, 9,03 t/ha) și Belgia (8,86 t/ ha).

„Dacă ar trebui să gestionez 15 miliarde de euro, pe partea de agricultură aș investi în irigații și în capacități de colectare și de procesare a legumelor și fructelor. Știm că există priorități clare, educație, infrastructură etc, dar trebuie să privim și în alte părți. Dacă nu reformăm agricultura vom avea probleme mari în viitor”, a afirmat economistul Ionuț Dumitru, la conferința „Strategia economiei românești în deceniul care va schimba lumea: Planul de reziliență”, organizată de CursDeGuvernare.ro.

Cu peste 5,75 milioane de hectare, România are a patra cea mai întinsă suprafață de teren agricol din UE, din care circa 60% este suprafață arabilă.

Performanțe mai bune la orz

Randamentul culturii orzului de iarnă de 4,35 de tone la hectar este cu 5,1% peste media ultimilor 5 ani și cu 64% mai mare decât cel din 2020.

Și la triticale (un hibrid între grâu și secară) este de așteptat un radnament maimare cu 2,3% față de media ultimilor 5 ani, până la 3,96 de tone / hectar. Față de 2020, randamentul crește cu 14%.

La rapiță însă, s-ar putea înregistra o scădere a randamentului de 0,5% față de media ultimilor 5 ani, până la 2,5 t/ ha. Deși este cu 30% peste cel din 2020 și randamentul previzibil pentru acest an este mult sub media UE, de 3,26 t/ha.

O iarnă favorabilă

În România, cerealele însămânțate toamna nu au fost afectate de iarna destul de blândă.

„Iarna blândă a ținut cerealele de iarnă neîntărite sau ușor întărite mai ales în sudul României. Al doilea val de de frig din februarie s-ar putea să fi provocat pagube minore locale cerealelor de iarnă, în special în centrul și nordul României. Cu toate acestea, culturile de iarnă sunt, în general, în stare bună, și beneficiază de un conținut de apă în sol în prezent favorabil”, spune raportul Comisiiei Europene.