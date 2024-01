România achiziţionează 200 de rachete Patriot prin programul comun la nivel NATO – 1 mld. euro

România achiziţionează 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO, iar costul estimat pentru cumpărarea acestora este de peste un miliard de euro, fără TVA, preţ în care sunt incluse piese de schimb şi servicii conexe, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.

“Ministerul Apărării Naţionale salută semnarea de către Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NATO Support and Procurement Agency / NSPA) a contractului de achiziţionare în comun, a până la 1.000 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sistemele de rachete sol-aer PATRIOT aflate în dotarea Germaniei, Ţărilor de Jos, României şi Spaniei. În acest sens, NSPA a atribuit un contract către Compania COMLOG / Germania, pentru fabricarea rachetelor în Europa, care vor fi omologate printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) de către Guvernul Statelor Unite ale Americii”, a transmis, joi, Ministerul Apărării Naţionale.

În cadrul acestei achiziţii multinaţionale consolidate, care utilizează principiile Iniţiativei Europene de Apărare Aeriană ESSI (European Sky Shield Initiative), România va achiziţiona un număr de 200 de rachete PAC-2 GEM-T.

“Ministerul Apărării Naţionale a solicitat şi a obţinut aprobarea Parlamentului României pentru participarea la acest program comun de achiziţii, costul total estimat pentru întregul pachet de 200 de rachete destinat completării stocurilor de luptă ale armatei noastre fiind de 1,09 mld EUR, fără TVA, în care sunt incluse piese de schimb, servicii conexe şi costuri FMS”, a precizat sursa citată.

Contractul, atribuit COMLOG

Informația achiziției comune a fost anunțată inițial, joi dimineața, de către NATO, printr-un comunicat, fără detalii referitoare la numărul de rachete vizat de fiecare țară participantă la acest acord.

Divizia de achiziții a NATO va sprijini un grup de ţări membre – printre care Germania, Ţările de Jos, România şi Spania – să cumpere până la 1.000 de rachete de apărare antiaeriană Patriot, preciza comunicatul.

Agenţia a atribuit un contract de producţie şi livrare către COMLOG, o societate mixtă între Raytheon şi MBDA, a anunţat Alianţa Nord-Atlantică într-un comunicat, adăugând că producţia europeană de rachete va fi extinsă.

„Achiziţiile multinaţionale consolidate în spiritul Iniţiativei europene de scut aerian (ESSI) oferă economii de scară şi sprijină extinderea capacităţii de producţie a noilor rachete GEM-T pentru a satisface cererea în creştere”, precizează NATO într-un comunicat.

Achizițiile anterioare de rachete Patriot

Primul sistem PATRIOT trebuia livrat în 2019. A fost livrat Forțelor Aeriene Române un an mai târziu, în anul 2020, iar din anul 2021 execută misiuni specifice de apărare aeriană a spaţiului aerian al României şi al NATO.

Sistemul al 2-lea PATRIOT a fost livrat în cursul anului 2022, testarea de acceptanţă şi recepţia au fost realizate în luna decembrie a anului trecut și a intrat în înzestrarea Regimentului 74 PATRIOT.

Sistemele al 3-lea şi al 4-lea PATRIOT au fost livrate parţial în cursul anului 2022, livrarea integrală, testarea de acceptanţă şi recepţia urmând a se finaliza în luna aprilie 2023.

