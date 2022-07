Roi de lăcuste pe 300 ha. în județul Tulcea – autoritățile speră să nu ajungă și în județul Brăila

Aproximativ 300 de hectare de teren agricol din județul Tulcea, situate între comuna Greci și orașul Măcin, au fost afectate de lăcuste, iar autoritățile județene au decis inițierea procedurii de combatere a dăunătorilor.

Potrivit prefectului județului, Dan Alexandru Munteanu, decizia a fost luată joi dimineață de membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

“În cel mai scurt timp, prin mijloace aviatice se va efectua dispersarea substanței de combatere a dăunătorilor în arealul afectat”, a precizat prefectul.

Roiul de lăcuste care a afectat circa 300 de teren agricol în județul Tulcea nu va ajunge în Brăila, potrivit informațiilor prefectului Iulian Timofei.

“Astăzi dimineață am luat legătura cu Instituția Prefectului – Județul Tulcea, ocazie cu care am abordat problema cu care se confruntă județul vecin din cauza invaziei de lăcuste. În urma discuțiilor purtate, am fost asigurat că, la acest moment, lucrurile sunt sub control în zona Măcin și că autoritățile locale au un plan bine-stabilit în acest sens, urmând a demara aplicarea unui tratament aviochimic împotriva insectelor dăunătoare. De asemenea, din informațiile primite reiese că traseul roiului de insecte nu vizează județul Brăila”, a declarat Iulian Timofei, prefectul Brăilei, potrivit Agerpres.

O comisie numită prin ordin al prefectului va evalua în perioada următoare pagubele produse de insecte.



