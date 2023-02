UPDATE :

Președintele Maia Sandu l-a nominalizat pe Dorin Recean la funcția de viitor premier și a anunțat semnarea decretului, într-o declarație de presă la care a participat și cel desemnat pentru preluarea conducerii viitorului guvern.

„Este o perioada grea pentru toata lumea. Noul guvern va trebui să crească nivelul de securitate al ţării. Trecem printr-o criză majoră. Chiar dacă iniţiatorii războiului energetic au dorit să cădem, noi mergem înainte. Noul guvern va trebui să continue şi să accelereze reforma justiţiei”, a declarat Maia Sandu.

„Voi purcede imediat la formarea garniturii guvernamentale și acțiunile care sunt necesare pentru implementarea programului de guvernare”, a spus Dorin Recean. El are la dispoziție 14 zile pentru a forma o nouă garnitură guvernamentală.

Dorin Recean este absolvent al Academiei de Studii Economice din Moldova, specializarea Managementul relațiilor economice internaționale, iar în 2000 a finalizat un MBA la Newport University (USA), filiala Belgia.

Între 2002 și 2010 a fost director de marketing și director general al TeleMedia Group și Concernul Milenium Grup. Între anii 2010-2012 a fost viceministru al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor, iar în perioada 2012-2015, ministru de Interne în guvernele Filat și Leancă, fiind responsabil pentru realizarea reformei MAI și a Planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu UE.

Din 2016 a lucrat în organizații și instituții internaționale, fiind consultant în domeniul analizei datelor și informației. Din 2018, predă la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Din februarie 2022, Răcean este consilier al președintei Maia Sandu în domeniul apărării și securității naționale și secretar al Consiliului Suprem de Securitate.

Consultările cu partidele au fost bifate rapid, în mai puțin de două ore după ce Natalia Gavrilița a demisionat. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a refuzat să participe la negocieri, explicând că au fost anunțați să se prezinte la Președinție cu 40 de minute înainte de consultări, lucru care nu corespunde normelor juridice. În opinia lor, o nouă numire este inutilă, singura soluție pentru ieșirea din această situație fiind alegerile anticipate, scrie Unimedia.

Știrea inițială:

Știrea Premierul Natalia Gavriliță și-a anunțat vineri demisia din funcție, în timpul unei conferințe de presă. Dorin Recean (48 de ani), consilier prezidențial pe probleme de securitate, este politicianul despre care presa din Republica Moldova susține, pe surse, că ar putea să-i ia locul Nataliei Gavriliță.

Natalia Gavrilița demisionează după un an și jumătate de mandat ca prim-ministru. Retragerea este rumată de demisia întregului cabinet de miniștri, conform legii.

”După un an şi jumătate la guvern a venit timpul să anunţ demisia din funcţie. Am preluat un guvern în criză şi am avut o politică pro-dezvoltare, anti-corupţie şi pro-integrare în UE. Am fost imediat puşi în faţa şantajului energetic şi au crezut că vom ceda, că vom face ca Guvernele precedente care au trădat interesul naţional, dar nu a fost aşa. Am guvernat în regim de criză continuă.”, a declarat Natalia Gavriliţa.

„În ciuda crizelor multiple cu care s-a confruntat țara, progresele noastre au fost apreciate înalt de Uniunea Europeană. Dacă Guvernul ar fi avut aceeași susținere acasă ca și în UE, am fi reușit să avansăm cu reformele mai repede”​, a spus Natalia Gavrilița, în ultimul său discurs ca premier al Republicii Moldova.

Șefa demisionară a guvernului a precizat că va „rămâne în slujba poporului, alături de echipa care va câștiga încrederea”. „Plec de la conducerea guvernului cu inima împăcată”, a spus la final Natalia Gavrilița.

La scurt timp după briefingul de presă, președinta Maia Sandu a declarat că va avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Îi mulţumesc mult pentru sacrificiul şi eforturile enorme de a conduce ţara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, ţara a fost guvernată responsabil, cu multă atenţie şi muncă dedicată. Avem stabilitate, pace şi dezvoltare – acolo unde alţii doreau război şi faliment. Mulţumim mult, Natalia!”, a scris Maia Sandu, pe Facebook.

Dorin Recean este un influent consilier prezidențial și a fost numit de președintele Maia Sandu secretar general al Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova. Are o carieră politică semnificativă, fiind ministru de Interne în perioada 2012 – 2014, în guvernele Filat și Leancă, ocazie cu care a reformat sistemul polițienesc din Republica Moldova. Anterior a fost și ministru adjunct al Tehnologiei Informațiilor și Comunicațiilor.

Demisia, pe fondul unor divergențe în interiorul partidului de guvernământ

Cabinetul Gavrilița demisionează în timp ce Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică, economică și de securitate, cauzate de invazia rusească în Ucraina, scrie Europa Liberă Moldova.

Demisia are loc pe fundalul unor speculații despre apariția unor tabere cu interese divergente în sânul masivului partid de guvernământ PAS, fondat de președinta Maia Sandu.

Natalia Gavrilița a fost candidata președintei Sandu pentru șefia guvernului încă de la momentul câștigării alegerilor prezidențiale de către șefa statului.

Guvernul Nataliei Gavriliță a fost supranumit de la început un guvern al crizelor, fiind nevoit să facă față unei majorări dramatice a prețurilor la gazele naturale rusești încă din octombrie 2021, dar și consecințelor agresiunii rusești la scară largă împotriva Ucrainei, începute la 24 februarie 2022.

Guvernul Gavrilița a obținut succese neplanificate, reușind să mențină R. Moldova „pe linia de plutire”, în ciuda unor crize „fără precedent” și să o apropie de Uniunea Europeană, dar, în chestiunile planificate, succesele sunt mai mici și incerte, comenta la un an de mandat analistul Nicolae Negru.

Convocarea ambasadorului rus, după ce o rachetă rusească a traversat spațiul aerian al Moldovei

Vineri dimineața, guvernul de la Chișinău a anunțat convocarea ambasadorului Moscovei, după ce o rachetă rusească a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Ambasadorul urma să fie convocat „pentru a indica părții ruse încălcarea inacceptabilă a spațiului nostru aerian de către o rachetă rusă ce a survolat astăzi teritoriul suveran al Republicii Moldova”, a anunțat Ministerul de Externe din țara vecină.

Sistemul de supraveghere aeriană al Forţelor Aeriene Române a detectat, vineri, o ţintă aeriană lansată din Marea Neagră de pe o navă a Federaţiei Ruse, din apropierea Peninsulei Crimeea, cel mai probabil o rachetă de croazieră, care a evoluat în spaţiul aerian al Ucrainei, Republicii Moldova şi a reintrat în spaţiul aerian ucrainean fără să intersecteze, în niciun moment, spaţiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Din România.

Cel mai apropiat punct al traiectoriei ţintei de spaţiul aerian al României a fost înregistrat de sistemele radar la aproximativ 35 kilometri Nord-Est de graniţă, a precizat MApN.

Președintele Zelenski avertiza joi Bruxelles-ul în legătură cu planul Rusiei de a stabiliza Republica Moldova

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a declarat liderilor UE în timpul summitului european de joi de la Bruxelles că Ucraina a interceptat planurile Rusiei de „distrugere” Republicii Moldova.

Serviciile de informații din Moldova au confirmat ulterior că au identificat „activități subversive” care vizează „subminarea stării Republicii Moldova, destabilizarea și încălcarea ordinii publice”.

„SIS confirmă că, atât din informațiile prezentate de partenerul nostru ucrainean, cât și din activitățile noastre operative, au fost identificate activități subversive cu scopul de a submina Republica Moldova, de destabilizare și încălcarea ordinii publice”, a comunicat ulterior Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova.

