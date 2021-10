Oameni de afaceri români din toată lumea au fost împreună timp de 4 zile la Summitul Repatriot 2021 în București și Sinaia, un eveniment marcat de bucuria de a face lucruri pentru România.

Evenimentul a fost organizat în condiții de maximă siguranță – toți cei 149 de participanți au deținut certificate verzi și au fost testați suplimentar cu teste Antigen Covid-19 la sosire și la plecare.

Potrivit unui comunicat al organizației:

Peste 1000 de alți români din toată lumea și-au manifestat dorința de a participa dar datorită condițiilor existente nu au putut să o facă decât online și deși aflați departe au fost foarte aproape pentru România.

Acțiunea a început joi, 30 septembrie 2021, cu deschiderea lucrărilor celei de-a VI-a ediții la Parlamentul României cu încercarea de a da mai multă credibilitate autorităților din România în care mulți români nu mai au încredere. Deschiderea a fost precedată de vernisarea unui catalog excepțional Fotogeografica sprijinit de RePatriot, cu fotografii premiate care surprind România frumoasă autentică, precum și o expoziție cu o selecție de lucrări.

Prezența Președinției României prin Sandra Pralong, a Guvernului prin Iulian Popescu, a Senatului prin Anca Dragu și a Camerei Deputaților prin Valentin Făgărășian au fost apreciate de participanți. Oaspete de onoare al deschiderii a fost Adrian Zuckerman, care a emigrat din România cu familia în 1965 și a revenit la București ca Ambasador al Statelor Unite. Lideri ai Repatriot precum Marius Bostan, Felix Pătrășcanu, Dragoș Anastasiu alături de mulți români din Diaspora au electrizat sala.

”Credința noastră este din ce în ce mai puternică pentru că vedem și rezultate și trebuie să știți că în România reală se întâmplă foarte multe lucruri bune dincolo de micile dispute politice. Scopul nostru este să conectăm românii de pretutindeni cu țara iar o comunicare bună credem că ajută.

Sunt foarte multe oportunități în țară pe care ne dorim să le fructificăm împreună. Podul cel mai important pentru România este cel cu oamenii, cu românii de pretutindeni, bazat pe încredere, pentru că el ne va ajuta să construim podurile fizice ba chiar autostrăzi și tuneluri ” a declarat Marius Bostan, om de afaceri, inițiator al Repatriot.

Toate intervențiile pot fi urmărite în pagina de facebook Repatriot, AICI-LINK.

Atmosfera a fost marcată de bucuria revederii și întâlnirea a continuat printr-un concert extraordinar al Orchestrei Metropolitane București cu 64 de muzicieni conduși de concert maestru Ana Ungureanu și dirijați de Daniel Jinga, împreună cu care au performat excepțional mezzosoprana Andreea Ilie și tenorul Liviu Indricău. Ave Maria a răsunat în Parlamentul României alături de multe piese extraordinare într-o acțiune care a dorit să arate aprecierea și dragostea antreprenorilor români din Romanian Business Leaders – Repatriot către românii de pretutindeni. Aici înregistrarea concertului și aici deschiderea.



Summitul a continuat la Sinaia cu discuții și întâlniri creative de lucru și networking. Participanți de pe întreg mapamondul cu investiții în România, viitori potențiali investitori și nu numai s-au conectat timp de 4 zile pentru un schimb de bune practici și realizarea unei sinergii cu rezultate.

Primul panel al zilei ”România ca oportunitate” a adus în prim plan antreprenori care au prezentat oportunitățile de dezvoltare și business din România, dar și care sunt riscurile de luat în considerare și cum know-how-ul dobândit în țările de adopție poate genera afaceri de succes în diferite domenii de activitate.

”Prin antreprenoriat se pot rezolva o mulțime de probleme ale oricărei țări din lumea asta, numai că trebuie să avem mintea deschisă, să fim împreună și să vedem oportunitățile ivite. Paradoxal, România are foarte multe oportunități pentru ca are foarte multe lipsuri. Este foarte important ca spiritul civic să fie adus în România, pentru a forța o schimbare de mentalitate care ne poate aduce foarte multe beneficii tuturor”, a precizat Felix Pătrășcanu, Co-fondatorul FAN Courier și unul dintre liderii Repatriot.

Know-how-ul dobândit în țara de adopție a fiecăruia dintre participanți odată adus în România poate genera afaceri de success în diferite domenii de activitate. Prin sprijinul celor care au reușit și a echipei lărgite Repatriot, antreprenorilor li se facilitează accesul la informație și consiliere specifică pentru a-i ajuta pe cei aflați la început de drum.

”În anii 90 când am revenit în țară mi-ar fi fost mult mai ușor dacă aveam ca exemplu antreprenori, să am de unde cere un sfat, o idee, o mână de ajutor. (…) Am fost însă perseverent și am înființat Betty Ice. Din aproape în aproape cu greutățile vremurilor am reușit. Au fost vremuri grele dar și oportunități.

Sunt oportunități și acum în România, în foarte multe domenii. Fiecare are un loc să îsi găsească oportunitatea și să își facă o afacere. Oportunitățile pe care le avem sunt mult mai multe decât problemele, iar șansele să reușim în România sunt mult mai mari decât în țările occidentale. Este o mare oportunitate să veniți acasă cu toate lucrurile învățate pentru că România are mare nevoie de aceste lucruri”, a punctat Vasile Armenean în cadrul primului panel al Summitului RePatriot.

“Mă număr printre cei care susțin ca avem nevoie de o poveste, o poveste puternică de neignorat este cel mai important lucru pe care-l poate oferi României azi. Trebuie să lucrăm împreună, nu putem face nimic de unii singuri. Strategic, cu un scop bine definit pe care să-l adoptăm cu convingere”, a declarat Mihai Lehene – Fondator MDL Investments Algorithmic și Romanian United Fund, la Repatriot Summit 2021. Aici înregistrarea primului panel.

Dragoș Anastasiu, liderul programului Repatriot Turism a spus în cel de-al doilea panel că de cele mai multe ori România nu este autentică așa cum nu sunt nici anumiți antreprenori, însă “România autentică există, asta este important și ea trebuie promovată intens”.

Participanții au punctat cum poate Diaspora să ajute Romania într-un win-win partnership, cum întărim legătura acesteia cu România, dar și cum putem prezerva și dezvolta satul românesc prin implicarea investitorilor și oamenilor cu potențial managerial. Mesajul Repatriot Turism a fost reiterat și deja românii din străinătate răspund și recomandă destinații turistice din România. Înregistrarea panelului doi aici.

Unul dintre mesajele acestui eveniment, unic în România, este că “Încrederea ne călăuzește calea și ne îndeamnă să punem în practică experiența acumulată, astfel încât să depășim orice risc la care suntem expuși. Iar românii de pretutindeni pot duce România la următorul nivel împreună”, conform liderilor Repatriot. Asta s-a transmis prin cel de-al treilea panel, România Viitorului și pe parcursul a întregului eveniment.

Mesajul ștafetă de la oamenii de știință români din Germania a fost preluat și inițierea platformei diaspora științifică a fost aplaudată. Un invitat special a fost Steve Hoisington, care a avut o intervenție despre principiile Baldridge ce ar putea ajuta România să devină mai competitivă și astfel s-a dat startul public unui nou proiect strategic al Repatriot. Au fost intervenții remarcabile pe teme tehnologice, medicale, s-au punctat lucrurile obținute în ultimul an și s-au discutat proiectele următoare pentru o Românie mai bună. Aici înregistrarea panelului trei.

Gala “Top 100 Români de Pretutindeni” a început prin discursul consistent al fostului ambasador Adrian Zuckerman, premiat în topul din 2018 publicat la 100 de ani de la Marea Unire. Discursul ținut în limba engleză a punctat subiecte esențiale pentru viitorul mai bun al României. A urmat apoi prezentarea a 100 de români remarcabili din 10 domenii cheie care au fost selectați în urma propunerilor primite din toată lumea.

“Ne-am dorit să putem oferi această apreciere măcar pentru 1000 de români în fiecare an. Sunt atât de mulți și atât de buni încât orice guvern normal din lume ar dori să-i aibă. Aș dori să le pot strânge mâna și să le mulțumesc pentru ceea ce fac pentru întreaga lume, pentru țările lor de adopției și pentru România”.

La întrebarea “Ce ne dorim cu adevărat?” invitații acestei ediții au afirmat într-o singură voce că vor să fie “o forță care crește prin dedicare și aduce valoare țării noastre”. Să creeze împreună un drum solid cu multe sensuri între România și Diaspora, pentru că “țara noastră are nevoie de noi toți”.

A doua zi a urmat un teambuilding pentru construcția de noi proiecte, dezvoltare de conexiuni de afaceri și prilej de muncă împreună pentru România într-un cadru natural extraordinar și mâncare românească de cea mai bună calitate. S-au creionat investiții și afaceri importante alături de proiecte culturale și sociale.

Duminică dimineața a fost un moment special Alături de Eroi la Cimitirul Militar din Sinaia unde a fost adus un omagiu celor căzuți pentru patrie, au fost pomenite numele eroilor și depusă o coroană de flori. Apoi, Mănăstirea Sinaia a fost locul de rugăciune împreună și ultima zi s-a încheiat la pas prin Sinaia, cu vizită la Palatul Peleș sau drumeții montane.