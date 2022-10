Premierul Nicolae Ciucă a anunțat joi, la finalul vizitei la Bruxelles, că în teorie este posibil ca plafonul de 9,4% din PIB stabilit prin PNRR ca limită a cheltuielilor statului cu pensiile să fie înlocuit ”cu un alt indicator”.

Nicolae Ciucă s-a întâlnit miercuri cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu care a discutat despre ”ajustarea” unor elemente din PNRR.

Nu a fost tocmai o renegociere, așa cum anunța Marcel Ciolacu miercuri dimineață, ci o discuție de principiu.

Premierul Ciucă a explicat de ce:

”În baza analizei Comisiei, orice renegociere – trebuie să spunem clar, ca oamenii să știe despre ce e vorba – orice propunere de schimbare atrage de la sine o renegociere. Asta înseamnă un proces care consumă foarte mult timp. Or, de acum până în 2026 nu mai este acel timp necesar să și finalizăm proiecte ca să beneficiem și de granturi și de credite.

Pentru a evita acel timp, s-a convenit ca în locul renegocierii să se discute punctual, pe jaloanele și țintele care pot fi modificate, ajustate, în așa fel încât să primim cât mai mulți bani și să îndeplinim cât mai multe jaloane.”

Premierul Ciucă a susținut joi, la Bruxelles, o conferință de presă.

Discuția pe pensii: nu am intrat în detalii

Premierul Nicolae Ciucă a precizat, legat de pensii:

”Este de foarte mare interes capitolul pensii. Am discutat specific acest aspect. Am prezentat că există acea limită de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii și am convenit că este posibilă înlocuirea acestui indicator cu un altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și de un indicator de disciplină financiară”.

Premierul a fost întrebat de jurnaliști dacă a discutat cu președintele Comisiei și despre pensiile speciale sau despre pensionarea anticipată a angajaților din structurile militarizate. Răspunsul premierului Ciucă:

”La întâlnirea pe care am avut-o cu dna președintă Ursula von der Leyen nu am intrat în detalii. La nivelul acesta, niciunul dintre noi nu am avut nici timpul necesar, nici nu aveam pregătite elementele pentru a discuta aceste detalii, ci au fost convenite elementele de principiu prin care să continuăm implementarea PNRR.”

Presa a insistat pe subiect, iar premierul a completat:

„Ați văzut, există deja un raport al Băncii Mondiale, ministerul Muncii a discutat și a pus la dispoziție toate datele necesare, astfel încât pe baza acelor date concrete să avem o susținere cât se poate de argumentată în ceea ce privește înlocuirea acestui indicator de 9,4% cu un indicator de disciplină financiară.”

Renunțarea la plafonul de 9,4% din PIB ar marca o simplă victorie de formă pentru PSD pentru că fondul problemei va rămâne: acel ”indicator de disciplină financiară” poate fi legat de subvenția pe care statul o acordă bugetului de pensii. Sau de obligația de a reduce alte cheltuieli fixe ale statului în compensare cu păstrarea deficitului de la bugetul pensiilor.

Iar ”reforma” pensiilor speciale nu se discută.

Discuții despre problemele PNRR

Premierul Nicolae Ciucă a mai afirmat: ”Am discutat și aspectul ajustării unor jaloane și ținte din PNRR astfel încât ele să fie realizabile până în anul 2026”.

În termeni generali, premierul a menționat proiectele gestionate de Ministerul Transporturilor și proiectele de ”decarbonare”.

În ceea ce privește ultimul punct, România și-a asumat prin PNRR închiderea unor termocentrale pe cărbune, iar Guvernul dorește o derogare, ca să ”păstreze în rezervă” aceste obiective pe care să le poată reactiva rapid în situație de criză energetică.

La Ministerul Transporturilor, proiecte de infrastructură stau sub semnul întrebării din cauza unor întârzieri de implementare și din cauza costurilor care nu mai sunt de actualitate. Guvernul speră să poată înlocui la nevoie proiectele care nu au șansă de finalizare în termenii impuși de PNRR.

Discuția cu Comisia Europeană va fi purtată de la caz la caz.

