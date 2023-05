Relațiile comerciale China – Rusia se întăresc în ciuda așteptărilor Occidentale

Prim-ministrul Rusiei a semnat miercuri un set de acorduri cu China în timpul vizitei sale la Beijing, anunță Reuters. Mikhail Mishustin a descris relațiile bilaterale ruso-chineze ca fiind la un nivel fără precedent, în ciuda dezaprobării exprimate de Occident față de susținerea Beijing pentru Moscova.

„China este dispusă să colaboreze cu Rusia pentru a implementa cooperarea comună dintre cele două țări, iar promovarea cooperării pragmatice în diverse domenii poate crește la un nou nivel”, a declarat și premierul Chinei.

Prim-ministrul Mikhail Mishustin – cel mai înalt oficial rus care a vizitat Beijing de când Moscova a trimis mii de soldați în Ucraina în februarie 2022 – a purtat discuții cu premierul chinez Li Qiang și urma să se întâlnească miercuri cu președintele Xi Jinping.

Înțelegeri comerciale parafate la Beijing

Cu războiul din Ucraina intrat în al doilea an și Rusia simțind din ce în ce mai mult greutatea sancțiunilor occidentale, Moscova se bazează pe Beijing pentru sprijin politic și financiar. Pentru China este însă o ”prietenie pe bază de beneficii”: în aprilie, exporturile Chinei către Rusia – care au înregistrat un impuls continuu în ultimul an – au crescut cu 153,1% față de un an mai devreme, după ce s-au dublat în martie, potrivit datelor vamale chineze.

Memorandumurile de înțelegere semnate miercuri includ un acord pentru aprofundarea cooperării investiționale în domeniul serviciilor comerciale, un pact privind exportul de produse agricole în China și un altul privind cooperarea sportivă.

Livrările de energie ale Rusiei către China sunt estimate să crească cu 40% în acest an, iar cele două țări discută despre furnizarea de echipamente tehnologice către Rusia, a informat agenția de știri Interfax.

„În vreme ce sancțiunile împotriva Rusiei oferă noi oportunități Chinei, nu este deloc surprinzător că Beijing este fericit să se implice activ, dacă nu în mod proactiv, cu Rusia din punct de vedere economic, atâta timp cât orice relație pe care o stabilește nu va declanșa sancțiuni secundare împotriva Chinei”, afirmă Steve Tsang , director al Institutului Chinez al Școlii de Studii Orientale și Africane (SOAS) din Londra.

Apropierea de China, obiectiv strategic al Rusiei

Aprofundarea legăturilor cu China este un obiectiv strategic pentru Moscova, a declarat și secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, care a purtat luni discuții cu Chen Wenqing, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, care supraveghează poliția, afacerile juridice și informațiile.

Beijing s-a abținut să denunțe deschis invazia Rusiei. Dar din februarie, Xi a promovat un plan de pace, care a fost întâmpinat cu scepticism din partea Occidentului și primit cu prudență de Kiev.

Săptămâna trecută, reprezentantul special al Chinei pentru afacerile eurasiatice, Li Hui, a vizitat Ucraina și s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, într-un turneu european pe care Beijing l-a prezentat drept un efort de a promova discuțiile de pace și soluționarea politică a crizei.

Li Hui este programată să viziteze Rusia vineri.

