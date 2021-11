Radu Paraschivescu și Marius Manole returnează decorațiile primite de la Klaus Iohannis

Scriitorul Radu Paraschivescu (foto) și actorul Marius Manole au returnat decoratiile primite de la președintele Klaus Iohannis, pe care-l consideră responsabil de de destrămarea coaliției PNL-USR și inițiatorul cooptării PSD la guvernare.

„Presedintele Romaniei pentru mine este un tradator. Returnez, asadar, decoratia primita”, a anunțat duminică actorul Marius Manole, unul dintre intelectualii cu vizibilitate publică care i-au făcut campanie lui Klaus Iohannis în timpul candidaturilor acestuia la președinția României.

Radu Paraschivescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler (secțiunea Literatură), în februarie 2020.

El a înapoiat Administrației Prezidențiale medalia, pe 15 noiembrie, după ce își anunțase intenția în urmă cu mai multe săptămâni, într-un interviu acordat Digi FM:

„Vreau s-o dau inapoi. E pur si simplu o atitudine pe care simt ca trebuie sa o am. Simt ca e un gest pe care trebuie sa il fac pentru ca, dupa parerea mea, nu trebuie sa mai tin obiectul acela la mine in casa.

M-a suparat pentru ca l-am creditat prin vot (pe Klaus Iohannis – n.red.). Si nu doar prin vot. Si am spus ca lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Chiar au fost, pana la un punct.

M-am facut ca uit, desi nu am uitat, ca el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, incardasit cu Dan Voiculescu, cu Victor Ponta si alti domni de bine. Si am tot spus ca omul are dreptul la a doua sansa si ca va fi un om reformat din punct de vedere moral si va conduce bine lucrurile.

Povestea pe care domnia sa, impreuna cu clasa politica, o arata de cateva luni incoace ma face sa iau in calcul foarte serios restituirea decoratiei.

Ce se intampla cu noi in ultimele luni, nu cred ca ne mai da dreptul sa ne numim o tara. Ne numim suprafata, ne numim teritoriu.”