Radu Crăciun / Misterul a fost dezlegat sau dimpotrivă?

Într-un comentariu anterior intitulat “Prognoza BNR sau statistica INSSE? Unde e problema?” constatam diferentele majore dintre estimarile analistilor si ale BNR pe de o parte, si cresterea economica raportata de INSSE.

Mai mult, BNR vorbea despre o stagnare a cresterii economice care, la vremea respectiva, parea total deconectata de realitatea oglindita de statisticile INSSE. Intr-un astfel de context, principalul suspect erau estimarile care, nu-i asa, sugerau ca modelele econometrice folosite erau incapabile sa reflecte realitatea. Insa lucrurile nu sunt ceea ce au parut sa fie la prima vedere.

Aparent, marjele de eroare cu care opereaza INSSE sunt de-a dreptul spectaculoase si greu de acceptat doar prin prisma unor schimbari metodologice care, recent, confirmasera estimarile initiale.

Graficul de mai jos realizat de colegii din Departamentul de analiza al BCR arata 4 variante de crestere economica istorica: cea prognozata initial de INSEE, cea tocmai revizuita, media din acel moment a prognozelor analistilor centralizate de Bloomberg si prognoza BCR.

Asa cum se observa, intr-o prima faza, cresterea economica raportata in primul trimestru a fost de 5 ori mai mare decat cea prognozata de analisti punand sub semnul intrebarii capacitatea acestora de a anticipa corect evolutiile economiei si, in ultima instanta, credibilitatea lor.

Doar ca, acum cateva zile, INSSE a revizuit datele istorice de crestere economica din trimestrele acestui an . Astfel, in primul trimestru, cresterea raportata fata de trimestrul precedent a fost micsorata de 3,5 ori, de la 5,2% la 1,5%.

Asa cum se observa in grafic, ajustarile operate aduc cresterea economica raportata aproape de valorile estimate initial de analisti, cu mult mai modeste de cat cele raportate initial. Dar graficul ne mai arata un lucru extrem de important.

Faptul ca in trimestrul 3 in timp ce INSEE vorbeste despre o crestere economica pozitiva, analistii vad un inceput de recesiune. Pe cine veti crede?

Radu Crăciun este președinte al BCR Pensii – articol apărut pe blogul personal

