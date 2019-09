Radu Crăciun / Domnii Musk și Ma se înșeală

de Radu Crăciun , 8.9.2019

In ultima saptamana a facut titluri de presa o dezbatere care a avut loc intre presedintele conglomeratului chinez Alibaba, Jack Ma, si cofondatorul si CEO-ul companiei Tesla, Elon Musk. Dezbaterea dintre cei doi a avut loc la World Artificial Intelligence Conference care s-a tinut in Shanghai.

Merita sa facem o paranteza si sa spunem ca organizarea aceastei conferinte in China nu este intamplatoare. Conducerea acestei tari si-a stabilit ca obiectiv pentru urmatoarele decenii pozitionarea Chinei ca numarul 1 mondial in ce priveste inteligenta artificiala, depasind Statele Unite. Conform CNBC, intre 2012 si 2017 investitorii au adus 4,5 miliarde de dolari in 200 de companii chinezesti care activau in domeniul inteligentei artificiale. Planul este ca pana 2030 China sa construiasca un sector care sa dezvolte inteligenta artificiala si care sa aiba o valoare de piata de 1000 de miliarde de dolari.

Revenind la dezbaterea dintre Musk si Ma, acestia au cazut de acord asupra faptului ca problema omenirii in urmatoarele decenii nu va fi suprapopularea planetei, temerea cea mai larg raspandita, ci situatia opusa. Ei considera ca in doar 20 de ani vom vedea o prabusire a numarului de locuitori a planetei.

O parte dintre cititorii acestor estimari ar putea sa puna sub un foarte serios semn de intrebare orizontul de timp in care cei doi vad scaderea semnificativa a populatiei planetei. Renumitul think tank american Pew Research Center se asteapta la o stabilizare a populatiei planetei in anul 2100 urmata de un declin. Alti cercetatori se asteapta ca stabilizarea sa se produca chiar la mijlocul secolului tinand cont de rata scaderii ratei de fertilitate induse de urbanizare, emanciparea femeilor, prosperitate si, in final, schimbare comportamentului si stilului de viata din tarile in curs de dezvoltare.

Ceea ce ma duce la motivul pentru care ingrijorarea legata de scaderea populatiei a celor doi domni nu este problema care ar trebui sa ne preocupe. Chiar si o stabilizarea la 8 miliarde de locuitori ar putea fi prea mult pentru aceasta planeta, deoarece nu doar numarul oamenilor este important, ci si apetitul lor consumerist. Si vedem cum dezvoltarea economica a tarilor emergente, cu China exponent principal, transforma radical comportamentul populatiei, care pe masura ce devine mai bogata se inroleaza in curentul consumerist existent deja de decenii in tarile dezvoltate. Si aceasta poate deveni o problema cu adevarat importanta.

Pentru a intelege ce vreau sa spun am sa va invit sa faceti urmatorul exercitiu de imaginatie. Ce impact ar avea asupra planetei scenariul in care un chinez mediu ar avea un standard de viata similar unui american sau european mediu?

In SUA sunt aproximativ 811 automobile la mia de locuitori, in UE 602. In China la sfarsitul lui iunie 2019 erau 179 de automobile la mia de locuitori. Prespupunand ca chinezii ar avea aceeasi rata de inzestrare precum americanii, asta ar insemna, nota bene la populatia actuala a Chinei, aparitia a inca 800 de milioane de automobile. Adica de aproape 5 ori mai mult ca in prezent.

Un calcul similar arata ca, in cazul Africii, numarul de masini la mia de locuitori este undeva in jur de 50. La o populatie de 1,3 miliarde o rata de inzestrare similara Europei, ar insemna peste 700 de milioane de autovehicule in plus in Africa. Si, atentie in aceste calcule nu au fost incluse vehiculele de transport marfa.

Calculele sunt aproximative, dar mesajule este clar. Si el tine despre amploarea uriasa pe care ar avea-o asupra planetei dezvoltarea unor regiuni subdezvoltate sau in curs de dezvoltare dupa modelul vestic. Adaugati la aceasta toate bunurile care doteaza o gospodarie vestica si care au o viata de utilizare din ce in ce mai scurta generand o risipa imensa de resurse.

Unde vreau sa ajung? La faptul ca o stabilizare a populatiei la “doar” 8 miliarde, in loc de 11 miliarde cat previziona ONU, nu este catusi de putin o veste mai buna. Pentru ca ce va conta chiar mai mult decat marimea populatiei va fi comportamentul acestei populatii pe masura ce prosperitatea ei va creste. Un comportament care va pune la grea incercare resursele planetei daca nu ne vom schimba ca civilizatie si model economic de dezvoltare.

Si inca un lucru. Scaderea populatiei planetei este de dorit. Iar daca se va intampla, cea mai afectata nu va fi populatia in sine, ci mai degraba o minoritate foarte prospera, usor de identificat azi prin apologia pe care o face pentru cresterea populatiilor, inclusiv printr-o imigratie fara bariere. Acea minoritate ai carei urmasi, in viitorul indepartat (?), vor fi primii care vor parasi o planeta secatuita de resurse. Dar despre asta, poate, intr-o postare viitoare.