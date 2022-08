Marcel Ciolacu afirmă că protejarea IMM-urilor și a firmelor din industria alimentară constituie o „prioritate strategică” a PSD și cere compensarea cu 85% a consumului de energie în aceste sectoare.

De asemenea, Marcel Ciolacu mai spune că va insista ca toate companiile din energie plătească o taxă de solidaritate și anunță că mâine ministrul Muncii va prezenta o serie de măsuri pentru salariați și pensionari.

„În urma insistenței noastre, Guvernul va adopta rapid soluțiile corecte care să apere populația și economia pe timpul iernii și să pună capăt lăcomiei noilor băieți deștepți din energie.

PSD a insistat ca cetățenii să plătească în continuare, în această iarnă, prețuri plafonate la energie și gaze. La fel școlile, spitalele, căminele de copii și de bătrâni și alte instituții publice cu un rol social major”, afirmă Marcel Ciolacu într-un mesaj postat marți pe Facebook.

Taxa de solidaritate, detalii prezentate de Mihai Tudose

Marcel Ciolacu spune că firmele din energie trebuie să plătească o taxă de solidaritate, iar IMM-urile și firmele din industria alimentară să primească energie compensată.

Detaliile au fost prezentate marți de Mihai Tudose, europarlamentar și fost prim-ministru PSD, în cadrul unei conferințe de presă.

„Pe pachetul de energie am să vă spun principiile la care am convenit şi care înţeleg că vor fi prinse în ordonanţa ce va trece în prima şedinţă de Guvern. Elementele de noutate sunt următoarele: apare noţiunea de preţ de referinţă calculat pe o formulă complicată, care are ca bază preţul de achiziţie, recunoaşterea unor investiţii şi o cotă de profit. Ceea ce depăşeşte acest preţ de referinţă, la vânzare, va intra într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul de Finanţe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final. Adică persoane fizice, persoane juridice”, a spus Mihai Tudose.

„Un element de noutate aici este că apare şi contingentare, dacă vreţi, la anumite cantităţi. Încurajăm şi compensăm, dar trebuie să avem un punct de referinţă şi la consumurile anterioare, de un an, de doi ani, nu merge la nesfârşit”, a continuat Mihai Tudose.

Măsuri sociale pentru susținerea salariaților și pensionarilor

„Mâine, ministrul Muncii, Marius Budăi, va prezenta în detaliu măsurile noastre sociale pentru a susține salariații și pensionarii țării”, a mai anunțat marți Marcel Ciolacu.

Sorin Grindeanu a anunțat că partidul ”insistă” pentru creșterea pensiilor cu minim 10% și creșterea salariului minim brut de la 2.250 lei la 3.000 lei.

Premierul Nicolae Ciucă a confirmat marți că guvernul va adopta un nou set de măsuri sociale, precizând însă că eventualele majorări de pensii și salarii depind de colectările la bugetul de stat.

Premierul a mai afirmat că este posibil să fie amânată decizia de creștere a impozitelor pe clădiri.

