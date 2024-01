Coloane de camioane îngreunează traficul pe Centura Capitalei și mai multe tronsoane din țară – protest al transportatorilor, la care s-au alăturat și fermieri

Coloane de camioane s-au format miercuri dimineața pe mai multe tronsoane rutiere, în zona Bucureştiului, dar şi a altor orașe, precum Cluj şi Buzău, într-un protest spontan, organizat pe rețelele sociale, în ultimele ore, de transportatorii nemulțumiți de creșterea accizelor la carburanți și de scumpirea RCA.

În Capitală, transportatorii s-au întâlnit la Chiajna şi au pornit în coloană către Pantelimon, zeci de camioane participând la protest.

Din mai multe judeţe, angajaţii operatorilor din transport au pornit către Capitală, circulația fiind aproape blocată pe Centura Bucureștiului, după sosirea primelor camioane.

Transportatorii sunt nemulţumiţi de tarifele poliţelor obligatorii de răspundere civilă şi cer mai multe modificări legislative, inclusiv adoptarea unei legi anti-dumping.

În ceea ce-i privește pe fermieri, cei care s-au alăturat coloanelor transportatorilor au răspuns unor îndemnuri la proteste care au fost lansate nu doar în România, ci și în alte state membre.

Plafonarea polițelor RCA, prima pe lista revendicărilor transportatorilor

Potrivit preşedintelui Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Augustin Hagiu, lista revendicărilor include:

plafonarea poliţelor de răspundere obligatorie auto (RCA, în regim de urgenţă la 5.000 lei pentru autovehiculele din clasa B 0 (care se referă la asiguraţii noi, fără istoric de daune – n.r.)

amendarea OG43/1997 privind toleranţele la mase şi dimensiuni şi armonizarea acestui act normativ cu Regulamentul European 1100/2008 privind controalele în vămi şi tarife de utilizare a reţelei de drumuri fără dublă taxare

aplicarea ”tratamentului fiscal nediscriminatoriu angajaţilor din mediul privat în privinţa alocaţiei de cazare”

aplicarea RO-Etransport doar pentru mărfurile cu risc fiscal ridicat în conformitate cu prevederile Directivei europene 2006/112, dar şi elaborarea în regim de urgenţă a legii anti-dumping, promovată prin Ordonanţa de urgenţă pentru eliminarea concurenţei neloiale din toate sectoarele economice.

Convoi de camioane format la Buzău cu destinația București

De la Buzău, protestatarii vor merge în Capitală, unde se vor întâlni cu transportatori din alte judeţe ale ţării şi vor protesta pe Centura Bucureştiului.

”Eu am o firmă de transport şi nemulţumirile sunt multe, problemele generate de autorităţile naţionale, de legislaţia în vigoare sunt foarte multe. Ca şi transportatori, avem mari probleme când ne expiră poliţele RCA, nu avem o predictibilitate şi o siguranţă că putem să ne plătim această asigurare. Avem nişte instituţii ale statului inutile şi incompetente. ASF ar trebui să reglementeze situaţia asigurărilor din piaţă. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani, trei falimente majore care au fost plătite din banii noştri. Noi nu vrem nimic să ni se dea, ci doar protecţie din punct de vedere legislativ şi să trăim într-un stat corect. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu acciza la motorină! Începând cu 1 ianuarie s-a mărit din nou, pentru că preţul scăzuse, până în anul nou statul s-a gândit să mai bage o acciză suplimentară. Avem această guvernare care anul trecut a spus că nu face măriri de taxe şi a venit cu o groază de modificări fiscale, iar cea mai aberantă e că eu, ca şi microîntreprindere, trebuie să plătesc un impozit pe venit de 3%. Pai dacă eu am pierdere pentru că nu merge treaba, am cheltuieli mari, am daune sau nu am încasări, de ce trebuie eu să îţi dau ţie, statul român, 3% din pierderea mea? Sunt multe nemulţumiri şi mi-aş dori ca această răzvrătire să fie paşnică şi civilizată şi să avem un dialog coerent şi corect cu autorităţile statului român”, a declarat Ionuţ Cercel, reprezentant al unei firme de transport din Buzău, citat de News.ro.

În mai multe zone, transportatorilor li s-au alăturat și fermierii, cu camioane

”Astăzi este un protest şi al fermierilor, şi al transportatorilor, iar revendicările sunt, în mare parte comune. Legat de transportatori este valoarea RCA care în unele condiţii este mai mare valoarea poliţei decât valoarea maşinii, dar şi situaţia din România legată de creşterea accizei la motorină de la 1 ianuarie şi de abuzurile autorităţilor în general. Legat de agricultură, preţurile scăzute la cereale generat şi de importurile din Ucraina, echivalarea categoriei B cu categoria TR pentru utilajele agricole, înregistrarea la primărie a utilajelor agricole doar cu factura pentru că este aproape imposibil să mergi să faci carte de identitate unui utilaj agricol de 30-40 de ani, lipsa subvenţiilor din conturi cu diferite tertipuri de gen controale, monitorizare, nefuncţionarea sistemelor de la APIA şi de la ministere, legea forţei majore neimplementată pentru a-i putea susţine pe cei care au probleme pentru că după doi ani de secetă cei din agricultură au aşa de mari probleme încât chiar nu îşi pot susţine cheltuielile, lipsa Legii arendei, lipsa responsabilităţii angajaţilor statului faţă de greşelile pe care le fac şi abuzurile instituţiilor statului care atunci când vin în controale ne dau impresia că deja suntem arestaţi sau condamnaţi. Nu este normal ca atunci când vii în control să nu dai un proces verbal de constatare şi să dai un termen de remediere a problemelor, că aşa e simplu: vii şi aplici amenda şi l-ai terminat pe omul ăla. Vom protesta până ne rezolvăm problemele pe care le avem pentru că de 30 de ani suntem minţiţi, jefuiţi şi nu rezolvăm niciodată problemele. Faptul că în ultimii ani cei care au guvernat România şi au adus ţara în stadiul ăsta cu acest deficit financiar nu înseamnă că noi trebuie să suportăm. Au greşit, să plătească! Noi am muncit, ne-am plătit dările şi în stilul ăsta nu se poate continua”, a afirmat Georgian Calotă, reprezentant al unei asociaţii agricole din judeţul Buzău.

Ministrul Agriculturii le promite fermierilor subvenții maxime la motorină

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri, legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alăturat şi câţiva fermieri, că până în acest moment, la ministerul Agriculturii nu a primit nicio revendicare, pentru că nicio asociaţie nu îşi asumă acest protest.

Ministrul spune că a stabilit deja o întâlnire cu toate asociaţiile şi federaţiile, săptămâna viitoare, pentru a le prezenta programele pe pregătite pentru acest an şi îi asigură pe toţi fermierii că subvenţiile se acordă la timp iar subvenţia la motorină se va acorda în continuare la valoarea maximă posibilă.

****