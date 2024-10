ANIS – 7 direcții strategice pentru revoluționarea economiei prin tehnologie

Digitalizarea este oportunitatea României de a recupera decalajele și de a construi o economie modernă și orientată spre viitor, atrage atenția Asociația Patronală a Industriei de Software și servicii (ANIS). Pentru ca această oportunitate să fie valorificată, ANIS propune șapte direcții strategice, ce vor trasforma România într-un lider digital în regiune. Propunerile sunt cuprinse în „România Digitală 2030″, un manifest prin care industria de IT „face apel la un efort național coordonat pentru a susține digitalizarea ca prioritate strategică, esențială pentru viitorul țării”.

„România Digitală 2030 poziționează sectorul IT&C în centrul evoluției economiei și societății și propune o viziune cuprinzătoare pentru transformarea digitală, cu scopul de a poziționa România ca un jucător cheie în tehnologie, cercetare și dezvoltare (R&D) și inovație. Această viziune se bazează pe rolul strategic al sectorului IT în stimularea competitivității și pe potențialul industriei de IT din România de a se maturiza și de a evolua către un nou nivel de dezvoltare, prin tranziția către inovație productivă și generarea de valoare adăugată”, precizează un comunicat al ANIS.

Comunicatul ANIS invocă Raportul lui Mario Draghi, care vorbește despre necesitatea reducerii decalajelor în tehnologiile critice și intensificării investițiilor în inovație, esențiale pentru a păstra competitivitatea Europei.

România se aliniază acestor direcții, dar se confruntă cu provocări semnificative: acoperirea limitată a rețelei 5G, competențele digitale reduse ale populației și nivelul scăzut de digitalizare a IMM-urilor.

„Digitalizarea este oportunitatea noastră de a recupera decalajele și de a construi o economie modernă și orientată spre viitor. Viziunea ANIS este clară: transformarea digitală și proprietatea intelectuală dezvoltată local sunt cheia prin care România poate deveni un hub tehnologic de inovație și cercetare, cu impact major asupra competitivității la nivel european”, subliniază Edward Crețescu, președintele ANIS.

România are premise favorizante pentru a deveni un hub de tehnologie, R&D și inovație, cu condiția păstrării și valorificării avantajelor competitive care conturează profilul de țară din punct de vedere tehnologic, și a maximizării potențialului de creștere a pieței locale și impactului industriei de IT la nivelul economiei naționale, mai spune .

Cele Șapte direcții strategice pentru un viitor D.I.G.I.T.A.L propune de ANIS

Manifestul ANIS propune recomandări pe trei piloni principali – dezvoltarea industriei IT, transformare digitală și societate digitală – și identifică șapte direcții esențiale pentru a poziționa România ca lider digital în regiune și pentru a accelera tranziția către o economie bazată pe tehnologie și inovație:

D – Digitalizare și Dezvoltare – Primul pas spre un viitor digital este adopția masivă a tehnologiei în toate sectoarele economiei, în mediul public și în sectorul privat. Economia digitală reprezintă deja 15% din PIB-ul global și continuă să crească rapid. România trebuie să implementeze o politică „digital-first”, integrarea tehnologiilor emergente, precum inteligența artificială (AI), asigurând astfel o economie mai eficientă și mai productivă.

I – Inovație – România trebuie să devină un centru regional pentru cercetare, dezvoltare și inovație. ANIS propune un pachet integrat de politici publice pentru încurajarea inovației care să cuprindă, printre altele, stimulente fiscale pentru R&D, dezvoltarea unui regim de tip IP/Patent Box și crearea de spații experimentale pentru testarea tehnologiilor („regulatory sandboxes”). Aceste măsuri vor sprijini transformarea sectorului IT dintr-un furnizor de servicii într-un dezvoltator de produse și proprietate intelectuală, contribuind astfel la maturizarea industriei și la crearea unui ecosistem de inovație națională.

G – Guvernanță – Succesul digitalizării depinde de o guvernanță puternică și coerentă. ANIS recomandă desemnarea unui punct unic de coordonare la nivel național și alocarea unui portofoliu de vicepremier responsabil de digitalizare în viitorul executiv, alături de o anvelopă financiară dedicată pentru proiecte de digitalizare, pe modelul PNRR. Astfel, se va asigura implementarea unitară și coerentă a transformării digitale și alinierea la obiectivele europene și naționale, evitând fragmentarea și întârzierile.

I – Internaționalizare – ANIS propune măsuri concrete pentru facilitarea accesului companiilor românești pe piețele internaționale, prin fonduri mixte de capital de risc și programe de sprijin logistic și financiar. România poate deveni un exportator de top al soluțiilor tehnologice, contribuind astfel la echilibrarea balanței comerciale și consolidarea poziției sale economice pe scena globală.

T – Talent – Deși România dispune de un talent tehnic excepțional, piața muncii suferă de un deficit anual de 10.000-20.000 de specialiști IT. România trebuie să investească în educație și formare continuă pentru a satisface nu doar cererea crescândă a industriei IT, ci și nevoia resurselor umane specializate pentru implementarea proiectelor naționale de transformare digitală. ANIS subliniază importanța dezvoltării unui sistem educațional flexibil, adaptat nevoilor pieței, care să susțină reconversia profesională și să încurajeze dezvoltarea talentului autohton.

A – Abilități Digitale de Bază – Pentru o tranziție digitală incluzivă, toți cetățenii trebuie să aibă competențele digitale de bază necesare pentru a naviga în lumea digitală. ANIS propune implementarea unor programe naționale de alfabetizare digitală și articularea unor politici de învățare pe tot parcursul vieții care să integreze competențele digitale. Investiția în educația digitală este, fără îndoială, o investiție în viitorul țării, asigurând accesul tuturor la beneficiile oferite de tehnologie.

L – Leadership Digital – România are ocazia unică de a deveni un lider regional în transformarea digitală. Prin alinierea la strategia europeană pentru securitate economică, ANIS vede un viitor în care România nu doar că adoptă tehnologiile moderne, ci le și creează și exportă, devenind un jucător important pe piața digitală globală.

Asociația Patronală a Industriei de Software și servicii este asociația reprezentativă a industriei de IT și software din România.

ANIS are peste 150 de membri care, cumulat, auo cifră de afaceri de 66% din totalul veniturilorgenerate de industria de IT la nivel național șiaproximativ 42% din totalul angajaților industrieide IT din România. ANIS reprezintă interesele industriei de IT de 25 de ani.

****