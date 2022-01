Programul Rabla 2022 va începe pe 4 februarie, săptămâna această fiind pusă la punct varianta finală a proiectului, a anunțat luni ministrul Mediului, Tanczos Barna, la Digi24.

El a precizat că bugetul acestui program ar urma să fie majorat anual cu 10% în următorii trei ani.

”Poimâine o să avem varianta finală. Am avut o discuție încă din ianuarie – februarie anul trecut cu asociațiile de producători și de importatori de autoturisme. Nu a existat predictibilitate în România pe Rabla. Noi acuma facem regulile pe următorii trei ani. Ne angajăm că o să creștem cu 10% bugetul în fiecare an, mai mulți beneficiari, primele ar trebui să fie cumva constante, pentru că și piața auto este cât de cât constantă. (…) Vom lansa un program pe trei ani, este foarte important ca lumea să știe că la începutul fiecărui an, în februarie, în prima săptămână, în prima zi de Vineri Verde, pornește programul, să nu-l mai pornim în aprilie, mai”, a declarat ministrul Mediului.

Tanczos Barna a subliniat importanța alocării de fonduri suplimentare, „în timp”, pentru autovehiculele electrice, fenomen care a început deja.



”Pas cu pas ar trebui să dăm bani mai mulți la electrice. (…) Să creștem încet-încet pentru acele mașini care sunt cu zero emisii, pentru că aceasta este direcția în care se merge în toată lumea”, a afirmat Tanczos Barna.

Ministrul Mediului a precizat totodată că ia în calcul demararea unui program prin care proprietarii de mașini vechi ar primi un bonus de la stat dacă își duc automobilele la casat, fără a exista obligația achiziționării unei mașini noi, cum este în cazul programului Rabla.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Programul ar putea fi demarat în acest an. Obiectivul este de a scoate din circulație cât mai multe mașini poluante.

România și-a asumat, în Planul Național de Redresare și Reziliență, să scoată din trafic 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani, până în 2026.