Programul ”Noua Casă” s-a prăbușit la jumătate în 2022

Numărul de credite ”Noua Casă”, cândva un motor al creditării ipotecare în România, s-a înjumătățit în acest an, potrivit datelor furnizate de Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

”Dacă anul trecut, în primele două luni ale programului, am avut 7.200 de credite acordate prin Noua Casă, anul acesta am avut abia la jumătate, cam 3.500 de credite acordate. Dacă anul trecut primeam cam 110 – 115 cereri de credite pe zi, anul acesta am ajuns la maximum 65 de cereri pe zi”, a declarat Dumitru Nancu, la conferința reConstruct 2022, organizată de Wall-Street.ro.

În opinia sa, scăderea s-a fost atât o consecință a crizelor cu care s-a confruntat România la începutul acestui an, care s-au tradus prin creșterea costurilor de creditare și a prețurilor locuințelor.

”Avem doar circa 33% consumat din plafonul de 1,5 miliarde de lei alocat pentru acest an. Credem, totuși, că în cea de a doua jumătate va fi consumat și acest plafon. Observăm și că, deja, majoritatea românilor cer trecerea de la ROBOR la IRCC. Avem 300-400 de astfel de cereri pe zi. E clar că s-a scumpit creditul”, a mai spus oficialul Fondului de Garantare.

Dan Niculae, head of new business în cadrul imobiliare.ro, a precizat că în opinia sa modificarea condițiilor acestui program au dus la scăderea atractivității sale, în contextul în care creditarea ipotecară nu a înregistrat o scădere similară în același interval.



