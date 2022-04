Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 4,6% în primele două luni

Producţia de ţiţei a României a scăzut cu circa 4,6% în primele două luni din acest an faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), centralizate de Agerpres.

România a produs, în primele două luni din 2022 circa 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep mai puţin decât în ianuarie-februarie 2021.

Importurile de ţiţei s-au ridicat la 1,272 milioane tep, cu 0,3% mai puţin faţă de anul precedent.

Conform estimărilor Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, producţia de ţiţei din acest an se va ridica la 3,17 milioane tep (cu 2,3% mai puţin decât în 2021), iar în 2023 la 3,095 milioane tep (cu 2,3% mai puţin). Importurile sunt estimate la 7,25 milioane tep în 2022 (plus 6,4%) şi la 7,83 milioane tep în 2023 (plus 6,5%).

Proiectul Strategiei Energetice, publicat pe site-ul Ministerului Energiei, estimează că producţia de ţiţei îşi va continua tendinţa de scădere lentă între 2030 şi 2050, de la 22 la 13 TWh (1,93 la 1,15 milioane tep).

Creşterea dependenţei de importuri nu poate fi evitată pe termen mediu şi lung decât prin încurajarea activităţii de explorare şi producţie, precum şi prin creşterea eficienţei consumului de combustibili fosili, susţin autorităţile.



