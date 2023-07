Producția de electricitate și transportul fluvial din Europa, în pericol din cauza valului de căldură

Valul de căldură care se abate asupra Europei, din Germania până în Balcani, va pune presiune asupra instalațiilor de generare și transportului de produse energetice din regiune, în special cele de pe căile fluviale, debitele unor fluvii precum Rinul și Rhonul fiind în scădere, relatează Bloomberg,

Biroul de prognoză meteo al Germaniei a avertizat marți asupra „stresului extrem cauzat de caniculă pe Rinul superior”. O alertă similară a fost emisă și de serviciul meteo Italian, temperatura în Sardinia depășind 40 C.

Altitudinea până la punctul de îngheț va urca în munții Alpi la aproape 4.600 metri, aproape de înălțimea celui mai înalt vârf din vestul Europei, Mont Blanc (4.810 metri)

Schimbările climatice măresc frecvența vremii extreme în emisfera nordică, aducând caniculă din China până în Texas, în timp ce inundațiile afectează regiuni ca New York și Delhi. Pentru Europa e posibil ca în anumite regiuni să fie stabilite noi volori-record ale temperaturilor.

Valul de căldură din această vară și debitul scăzut al Rinului, cale esențială pentru transportul produselor energetice în Europa, sunt urmărite cu atenție în această lună. La punctul de măsurare a adâncimii de la Kaub, punct-cheie pe fluviu situat la vest de Frankfurt, nivelul apei este de așteptat să scadă sub 1 metru miercuri, a anunțat Administrația Federală a Căilor Fluviale din Germania.

În august anul trecut, la punctul de măsurare de la Kaub adâncimea apei a scăzut sub 40 de centimetri, un nivel la care tranportatorii fluviali au considerat neeconomic să mai tranziteze mărfuri. Aceasta nu este adâncimea reală a apei, ci mai degrabă o măsură a navigabilității. Costul transportului motorinei de la terminalele petroliere din Rotterdam la punctul cheie situat pe Rinul Superior a crescut marți la cel mai mare nivel din februarie, deoarece nivelurile scăzute ale apei limitează volumele pe care le pot transporta barjele.

Încălzirea unei alte căi navigabile importante, Rhonul, va forța, de joi, compania franceză Electricite de France SA să reducă producția de energie electrică la câteva dintre reactoarele sale nucleare. Conform legislației franceze, EDF trebuie să reducă sau să oprească producția atunci când temperatura apei râului atinge anumite valori pentru a se asigura că apa folosită pentru răcirea reactoarelor nu va dăuna mediului atunci când se reîntoarce în căile navigabile.

Prognoza anunțată de Maxar Technologies Inc. anunță pentru Germania o atenuare a căldurii începând de săptămâna viitoare, după ce temparaturile vor urca joi la 35,5 C în Frankfurt și 34,5 C sâmbătă, vârfurile prognozei pentru următoarele 10 zile. Însă, temperaturile mai mari decât mediile multianuale, vor persista deasupra celei mai părți a continentului european, atingând valori de peste 40 C în Balcani, conform Maxar.

Prin contrast, Marea Britanie și Europa de Nord vor avea o perioadă mai rece decât în mod normal pentru următoarele 10 zile.

