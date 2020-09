Primii 100 jucători globali ai industriei de apărare – locul 1 are venituri de 215 ori mai mari decât PIB-ul României

de Victor Bratu , 24.9.2020

Lockheed Martin este cea mai puternică companie la nivel global din industria de apărare – în 2019 compania a raportat venituri exclusiv în domeniul Apărării de 56, 6 trilioane de dolari. Adică de 215 de ori mai mult decât PIB-ul României din 2020.

Publicația Defense News a dat publicității Top 100 al companiilor din industria globală a Apărării, realizat cu date conținute de rapoartele anuale ale companiilor și de rapoarte ale Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Veniturile din contracte de Apărare sunt veniturile anuale totale rezultate din contracte de apărare, informații, securitate internă și alte contracte de securitate națională. Majoritatea companiilor înregistrează și venituri din alte zone decât Apărarea.

SUA domină copios piața globală a contractelor de Apărare

Potrivit Globalfirepower, marile 10 puteri militare ale lumii sunt: SUA, Rusia, China, India, Franța, Japonia, Corea de Sud, Marea Britanie, Turcia și Germania.

În contextul acestui clasament, Top 100 realizat de Defense News arată:

În Top 100 companii, primele cinci sunt americane: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman și Raytheon. Cele cinci au venituri totale de 176,4 trilioane dolari. SUA dețin 41 de companii intrate în Top 100, cea mai ”slabă” fiind Telephonics Corporation – locul 100, cu venituri de 295 miliarde dolari în 2019.

A doua cea mai mare putere militară, Rusia, are doar 2 companii de top

Prima companie rusească din Top 100 este Almaz-Antey, clasată pe locul 17, cu venituri în 2019 de 9,1 trilioane dolari. A doua (și ultima) companie rusească din Top 100 este Tactical Missiles Corporation JSC, locul 35, cu 3,4 trilioane dolari venituri în 2019.

China, a treia cea mai mare putere militară a lumii are o companie clasată pe locul șase în Top 100: Aviation Industry Corporation of China (25 trilioane dolari venituri în 2019). China are 8 companii în Top 100, toate clasate în prima treime a clasamentului.

India are cea mai mare companie din domeniu clasată pe locul 47: Hindustan Aeronautics Ltd., cu 2,7 trilioane dolari venituri realizate în 2019.

Prima reprezentantă a Franței în Top 100 este Airbus (deținută în parteneriat cu Țările de Jos), clasată pe locul 12, cu venituri de 11,2 trilioane dolari în 2019. A doua companie franceză este Thales, clasată pe locul 16, cu 9,2 trilioane dolari venituri în 2019.

Locul 7 în Top 100 este ocupat de o companie britanică (considerată a opta mare putere militară): BAE Systems (venituri în 2019 de 21 trilioane dolari). După americani, britanicii au cele mai multe companii – 10 – intrate în Top 100

Turcia are 7 companii în Top 100, cea mai bine plasată fiind Aselsan A.S., locul 48 cu 2,1 trilioane dolari venituri.

Germania are 3 reprezentante în Top 100: Rheinmetall AG (locul 33, 3,9 trilioane dolari venituri), Hensoldt (locul 67, cu 1,3 trilioane dolari venituri) și Diehl Group (locul 86, cu 577 miliarde dolari venituri realizate în 2019).