Premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit, luni, cu secretarul adjunct pentru Energiei al SUA, Donald M. Turk, și au discutat inclusiv despre mini-reactoarele nucleare NuScale în contextul „extinderii capacităților României de producere a energiei electrice, ca parte a demersurilor care pot contribui la consolidarea securității în regiune”, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Cei doi oficiali au discutat despre construirea reactoarelor 3 și 4 de la Centrala Cernavodă, de prelungirea funcționării reactorului 1 reprezintă, dar și despre implementarea SMR (Small Modular Reactor) pe baza tehnologiei deținute de compania americană NuScale.

Întâlnirea a avut loc cu o zi înaintea unui workshop în care se va aborda, marți și miercuri, problematica instalării în România, în premieră mondială, a minireactoarelor NuScale.

Se va semna și „un plan de lucru” privind colaborarea SUA – România privind SMR, potrivit agendei eveniomentului, organizat de US Trade and Development Agency (USTDA).

O minicentrală nucleară SMR, poate produce 60 MW electricitate cu 12 minireactoare cu apă ușoară. Minicentrala are avantajul că poate fi amplasată în zone în care un reactor ca acelea de la Cernavodă nu ar avea loc.

NuScale Power și Nuclearelectrica (SNN) au semnat, în noiembrie 2021, un parteneriat comercial pentru instalarea în România a primului reactor modular de concepție americană.

SUA acordă o mare importanță proiectului NuScale în România

La Small Modular and Advancerd Reactor Planning Workshop IV vor participa, în afară de secretarul adjunct pentru energie Donald M. Turck, și ministrul român al Energiei, Virgil Popescu, și președintele – director geneale al NuScale, John Hopkins, și cel al Nuclearelectrica (

Tehnologia nu este încă certificată în Uniunea Europeană și „primul pas pe care va trebui să îl facem în privința certificării este să elaborăm un proiect integral de acest tip pentru unul dintre amplasamentele avute în vedere, iar apoi să parcurgem procesul de autorizare a acelui proiect”, spunea tot atunci, directporul general al Nuclearelectrica (SNN) , Cosmin Ghiță.

Dintre numeroșii oficiali americani și români se remarcă reprezentanții comisiilor de reglemenntare din SUA și România: David Wright, membru al U.S. Nuclear Regulatory Commission și cantemir Ciurea-Ercau, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Va fi prezent și Justin P. Friedman, Senior Advisor for Commercial Competitiveness in Nuclear Energy, Bureau of International Security and Nonproliferation, de la Departmentul de Stat al SUA.

Se va discuta Foaia de parcurs pentru instalarea miniractoarelor Nuscale în România potrivit agendei evenimentului.

Pentru parteneriatul strategic

În noiembrie 2021 președintele Klaus Iohannis a anunțat că România va include în sistemul naţional de producere a energiei Reactoare Modulare Mici (SMR) până în anul 2028.

„Vrem să dezvoltăm parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii și în alte domenii relevante, precum cel industrial, economic, cercetare-dezvoltare, nuclear. România e singura țară europeană cu tehnologie nucleară nord-americană. Avem nevoie de noi surse de energie și există un consens politic pentru dezvoltarea proiectelor în domeniul nuclear”, a spus premierul Nicolae Ciucă, luni, cu ocazia întâlnirii cu Donald M. Turk, secretarul adjunct pentru Energie al SUA.



