Președintele Klaus Iohannis a asigurat joi că nu vor exista nici tăieri de salarii și nici concedieri, iar discuția din spațiul public pe această temă „a luat-o într-o direcție complet greșită”.

Klaus Iohannis a reluat teza lansată miercuri de ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, spunând că „nu există nicio gaură” în buget. Klaus Iohannis a avertizat că „politicienii și cvasipoliticienii trebuie să rețină bine că austeritatea nu este o soluție” și a precizat: ”Câtă vreme voi avea un cuvânt de spus, și cred că voi mai avea, nu vor exista tăieri de salarii”.

Declarațiile – făcute la finalul unei vizite făcute la Şcoala Internaţională de Competenţe în Energie Regenerabilă de la Constanţa – par să ignore reformele pe salarizarea din sectorul public pe care România trebuie să le facă până în luna decembrie, precum și reducerea costurilor cu pensiile speciale, ambele angajamente și condiționalități asumate prin PNRR.

Klaus Iohannis: ”Nu există nicio gaură, nicio realitate tristă”

Întrebat dacă situația economică impune concedieri sau tăieri salariale la stat, Klaus Iohannis a răspuns:

”Este, într-adevăr, o discuție în spațiul public, care după părerea mea a luat-o într-o direcție complet greșită. Situația în România este bună, avem creștere economică, avem dezvoltare. În același timp, România dispune de oportunități imense de a obține bani europeni.

Când s-au negociat fondurile europene și PNRR am negociat la Bruxelles patru zile și patru nopți, am obținut atunci 80 de mld euro pentru România. Este o oportunitate imensă, treaba guvernului este să creeze cadrul pentru a atrage banii pentru firmele românești. Aste trebuie să facă guvernul.

Se pare că atunci când s-a construit bugetul pe anul în curs a existat o supraevaluare a capacităților de colectare. Guvernul a crezut că cei de la fisc vor aduna mai mulți bani. Nu s-a întâmplat așa. Nu există nici o gaură, nici o realitate tristă.

”Nu e nevoie de tăieri, banii trebuie folosiți mai judicios”

Trebuie corectat și pe partea de cheltuieli. Pe anumite capitole, banii trebuie folosiți mai judicios. Nu este nevoie de tăieri. Câtă vreme voi avea un cuvânt de spus, nu vor exista tăieri de salarii. Repet, nu vor exista tăieri de salarii.

Nu vrem să băgăm România în scenariu de austeritate. S-a dovedit când am avut criza bancară că austeritatea nu este o soluție. În consecință nu vor exista tăieri de salarii. Eu nu doresc ca românii să o ducă mai rău, este o absurditate. Eu vreau să o ducă mai bine. Repet, nu vor exista tăieri de salarii. Nu există astfel de concept la nivelul meu sau la nivelul coaliției.

Vreau să fie bine înțelese aceste lucruri în pragul de sărbători, ultimul lucru pe care mi-l doresc acum în prag de sărbătoare este să-și facă românii griji că vor fi tăiate salariile sau că vor fi dați afara. Nu vor fi tăiate salariile și nu vor fi dați afară”.

Klaus Iohannis este împotriva ”unor tăieri alandala” și promite că Administrația se va încadra în bugetul alocat

În condițiile în care a vorbit de cheltuirea judicioasă a banilor publici, președintele Iohannis a fost întrebat de eventualele măsuri pe care Administrația prezidențială le va lua pentru a reduce cheltuielile. Răspunsul său:

”Sunt complet împotriva unor tăieri alandala, Administrația prezidențială se va încadra în buget. Am transmis coaliției că îmi doresc un plan judicios – nu o să accept tăieri din pix, din biroul unui ministru și nu suntem în situația să facem tăieri din banii românilor.

Dacă mai continuă aceste discuții putem vorbi și de o țopăială bugetară, dar voi avea grijă să nu ajungem aici.”

Întrebat de ce nu sunt publice cheltuielile Administrației prezidențiale, președintele a replicat: ”Fiindcă așa e legea.”

Probleme ridicate de declarațiile președintelui

Din declarațiile de joi reiese opoziția clară a președintelui față de eventuale reduceri salariale și ale aparatului de stat. Soluția președintelui a fost transmisă clar: îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, atragerea tuturor fondurilor europene disponibile și, eventual, o mai bună structură a cheltuielilor.

Atragerea de fonduri europene, în special cele din PNRR, este însă legată de reforma salarizării și a pensiilor, iar dacă România nu îndeplinește aceste jaloane Comisia îi va bloca fondurile alocate.

O altă chestiune de principiu:

Klaus Iohannis a afirmat joi: ”Patru zile și nopți am negociat și am obținut atunci 80 de mld. euro pentru România”. Nimic mai fals: alocările bugetare decise de Comisie pentru statele membre nu s-au făcut pe bază de negocieri, ci în baza unei formule matematice stabilite de Comisie.

Avertismente din curtea PNL: Marcel Boloș și Ilie Bolojan

Ministrul PNL al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a prezentat recent problemele din aceste domenii.

România trebuie să diminueze ponderea cheltuielilor cu salariile bugetarilor, anunța Marcel Boloș pe 10 aprilie în contextul discuției despre cele 20 de miliarde de lei lipsă în buget.

O nouă lege a salarizării personalului din sistemul public este un jalon pentru cea de-a patra cerere de plată din PNRR și are ca termen luna decembrie 2023.

„Cheltuielile cu salariile reprezentau 37% (din veniturile statului – n. red.), eram printre primele locuri în UE, și aici, la acest indicator, trebuie să vedem cum îl ajustăm ca să vedem cum validăm jalonul”, a explicat Marcel Boloș.

„Eu am vorbit despre impactul și implementarea reformei privind salarizarea personalului bugetar și am vorbit de trei scenarii posibile pe care oricând Comisia poate să le invalideze. Un lucru e cert, la această reformă avem de demonstrat Comisiei Europene un impact financiar semnificativ. Aceasta presupune că trebuie să venim cu soluții de sustenabilitate pe termen lung în ceea ce privește salariile. Noi avem jalon pe trimestrul doi al acestui an, acest jalon, legea salarizării unitare este parte din cererea de plată numărul patru și termenul este luna decembrie”, a mai spus ministrul Boloș.

În martie, Marcel Boloș a vorbit și despre reforma pensiilor, afirmând: ”Flexibilitatea Comisiei tinde spre zero în ceea ce privește jalonul pensiilor speciale, astfel încât coaliția trebuie să analizeze plusurile, minusurile și consecințele acestei reforme și să ia o decizie”.

Ilie Bolojan, președinte PNL al CJ Bihor, declara miercuri: ”Analizând obiectiv fiecare instituție, cred că reducerea de personal excedentar ar fi o soluție bună. Pe de o parte, economia privată în aproape toate marile orașe unde sunt concentrate și instituțiile publice are un deficit de locuri de muncă și piața privată, în acest moment, ar putea prelua acești angajați. Pe de altă parte, cheltuielile ar scădea. Nu în ultimul rând, în interiorul institițiilor publice, competența, munca și o altă abordare în serviciul cetățenilor ar fi stimulate”

