Preşedintele Germaniei, la Timișoara: Intrarea României în Schengen să fie cât mai curând

Preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, s-a declarat, vineri, la Timişoara, după cele trei zile ale vizitei de stat pe care a efectuat-o în România, impresionat de faptul că nu doar Bucureştiul se dezvoltă, ci toate regiunile ţării.

Şeful statului german a subliniat că în discuţiile pe care le-a avut cu oficialii de la Bucureşti şi-a exprimat opinia că România trebuie să intre cât mai curând în spaţiul Schengen.

„Sunt impresionat că nu doar capitala Bucureşti, ci şi alte regiuni, cum este Timişoara, se dezvoltă, se poate vedea cum progresează ţara şi companiile germane, care au descoperit aceasta de mai mult timp. (…) Despre chestiunea Schengen am vorbit în prima zi a vizitei, la Bucureşti, în discuţia oficială. Nu doar eu ci şi întreaga conducere a Republicii Federale Germania suntem de aceeaşi opinie, că intrarea României în Schengen trebuie să se întâmple cât mai curând”, a declarat Frank-Walter Steinmeier, citat de Agerpres.

Ultima oprire în cadrul vizitei de 3 zile, Capitala Europeană Timișoara – președintele, impresionat de efervescența orașului

Ultima etapă a vizitei în România a fost pentru înaltul oficial de la Berlin Capitala Culturală Europeană 2023, Timişoara, unde a remarcat că actul cultural este mult mai accesibil decât în alte ţări din estul Uniunii Europene. În acest sens, Steinmeier a subliniat disponibilitatea de a se învesti în cultură, pe plan local, în această regiune în care oameni de etnii şi religii diferite trăiesc împreună de secole, iar această cooperare trebuie să continue.

”În plimbarea cu Preşedintele federal al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-am arăta frumuseţea şi bogăţia Timişoarei. Timişoara este un oraş viu, autentic şi dinamic. I-am arătat emblematicul balcon al Operei, locul zero al Revoluţiei din 1989, am vizitat Domul Catolic din Piaţa Unirii, dar şi Sinagoga din Cetate. A vorbit cu comunităţile Timişoarei, cu elevii de la Lenau. Am mers la Cazarma U, unde are loc una din cele mai reprezentative expoziţii de sculptură din Capitală, care duce Timişoara în avangarda culturală europeană”, a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, Dominic Fritz, care este și cetățean german, fiind născut în acea țară.

Edilul a subliniat că Frank-Walter Steinmeier a fost uimit şi entuziasmat deopotrivă, deoarece ideile preconcepute despre România sunt altele comparativ cu realitatea.

”Iar reacţia lui şi a delegaţiei care l-a însoţit a fost una de uimire şi de entuziasm, pentru că ideile preconcepute despre România, despre Banat, sunt cu totul altfel faţă de realitatea pe care o trăim aici. Timişoara este o inspiraţie şi cred că a reuşit să îl inspire şi pe domnul Preşedinte.

Mi-a spus că este impresionat de faptul că noi convieţuim cu foarte multe etnii aici, dar şi de efervescenţa din oraş, faptul că sunt extrem de mulţi tineri pe stradă. Aseară a fost la o terasă şi a fost uimit ca într-o zi de joi să vadă un oraş aşa de animat”, a mai scris primarul Fritz.

Dominic Fritz a subliniat că este prima vizită oficială, la Timişoara, a unui şef de stat, după 20 de ani.

”Este prima vizita a unui şef de stat după două decenii, în Timişoara, şi asta aduce o validare a faptului că suntem un oraş pe harta diplomatică a Europei, suntem un oraş relevant pentru astfel de vizite de stat şi aduce un plus de vizibilitate a noastră în lume”, a mai scris Dominic Fritz.

Preşedintele Germaniei s-a aflat în România, într-o vizită ofifcială de trei zile. El a fost primit de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni şi a vizitat împreună cu preşedintele României municipiul Sibiu.

