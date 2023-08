Președintele Iohannis a vizitat pompierii internați la Spitalul Floreasca. Dialogul președintelui cu presa

Președintele Klaus Iohannis a vizitat marți victimele exploziilor de la Crevedia internate la Spitalul Floreasca și a discutat cu conducerea unității medicale, iar la final a susținut o conferință de presă în care a lăudând modul în care au intervenit pompierii (deși 46 dintre aceștia au fost răniți) și eforturile personalului medical care tratează răniții.

Șeful statului a răspuns o întrebare referitoare la România, stat eșuat, spunând că este o sintagmă pe care ”o mai folosesc politicienii în vâltoarea abordărilor electorale, dar nu trebuie să credem că nimic nu funcționează”.

Chiar dacă refuză să accepte că dramele din ultimele două luni, la care s-au referit jurnaliștii prezenți, ilustrează fenomene ce definesc statul român, el a recunoscut că aceste accidente ar trebui aprofundate:

„Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoșani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba. Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autoritățile, instituțiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime”, a spus Klaus Iohannis.

„Sunt lucruri care nu funcționează și sunt lucruri care funcționează”, a adăugat Klaus Iohannis.

Tragediile din ultimele două luni:

căminele groazei – tratamene inumane aplicate în numeroase centre de rezidență

decesul în maternitate al unei tinere însărcinate căreia nu i s-a acordat niciun fel de asistență medicală, deși a solicitat cu disperare acest lucru

uciderea a doi studenți de către un tânăr șofer aflat drogat la volan, la puțin timp după ce polițiștii au descoperit droguri în mașina acestuia, dar nu l-au testat și l-au lăsat să plece

În rest, președintele a evitat să ofere un răspuns concret la întrebări, să explice de nu există niciun centru de mari arși, la opt ani după tragedia din Club Colectiv, când tot el era la Palatul Cotroceni, de ce s-au topit căștile unor pompieri care au intervenit la Crevedia și care au fost nevoiți să lucreze fără ele etc.

Trebuie îmbunătățite sistemele

Referitor la vinovații moral de la Crevedia, Klaus Iohannis a spus că nu vrea să dea răspunsuri în locul autorităţilor competente , dar a precizat că ”trebuie îmbunătăţite sistemele şi nici o analiză politică nu trebuie evitată”.

”Nu vreau să dau eu răspunsuri în locul autorităţilor competente. Ştiţi foarte bine că şi procurorii au deschis dosare, şi la Interne se fac verificări. Aşteptăm aceste rezultate, dar ce am vrut să transmit tuturor este că: nu accept să se spună la sfârşit asta e, au fost accidente”, a adăugat preşedintele.

Şeful statului a continuat: ”Trebuie îmbunătăţite sistemele şi da, bănuiesc unde vreţi să bateţi, nici o analiză politică nu trebuie evitată”.

Cum a evoluat dialogul președintelui cu presa

Întrebare: Centrele de arși există doar pe hârtie, în ciuda promisiunilor făcute după Colectiv. Nu avem nici măcar un centru de mari arși, răniții în incendii sunt trimiși, săptămânal, în străinătate.

Răspuns: Am discutat cu conducerea spitalului, mi s-a spus că progrese există, dar suntem departe față de ce s-a promis la vremea respectivă. Poate că promisiunile au fost prea mari. (…) Pe de altă parte, am văzut unele lucruri senzaționale. Se fac progrese, dar mai e mult de lucru.

Întrebare: E funcțională unitatea de mari arși de la Floreasca, cea nefuncțională?

Răspuns: Asta o să vă spună cu mare precizie conducerea spitalului. dați-mi voie să nu pronunț pe chestiuni care privesc strict funcționarea spitalului.

Întrebare: Dumneavoastră, personal, sunteți mulțumit de cum au intervenit polițiștii de la 2 Mai?

Răspuns: Vă rog să puneți această întrebare la Ministerul de Interne, care verifică toate procedurile.

Întrebare: Dar, dumneavoastră, din ce ați văzut, din ce ați discutat cu autoritățile, bănuiesc că aveți o părere.

Răspuns: Unii s-au străduit și unii, nu.

Întrebare: Există acuzații că echipamentele nu au fost corespunzătoare, au apărut și imagini cu căști ale pompierilor topite. Credeți că echipamentele nu erau potrivite și că s-a intervenit corect?

Răspuns: Toate relatările pe care le am eu arată că s-a intervenit corect. În ce priivește fotografiile, am auzit că unii au o părere, alții au o altă părere. Dați-mi voie să las această chestiune și lămurirea ei la specialiști, adică la ISU.

Situația răniților de la Crevedia

Patru pacienţi dintre cei 56 răniţi de exploziile produse la o staţie GPL din Crevedia sunt în stare critică, trei fiind internaţi în Bucureşti şi un altul la Milano. Cel din urmă a fost transferat într-o altă unitate medicală din Italia, înalt specializată în tratarea arsurilor.

24 de pacienţi aflaţi în Bucureşti sunt în stare medie sau uşoară, iar 17 pacienţi au fost externaţi, relevă raportul transmis marţi de Ministerul Sănătăţii.

Starea pacienților:

Pacienţi critici intubaţi şi ventilaţi mecanic: 3, din care: – 2 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; – 1 pacient – Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni” Bucureşti;

Pacienţi internaţi aflaţi în stare medie sau uşoară: 24, din care: – 11 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; – 8 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni” Bucureşti; – 3 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti; – 1 pacient – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; – 1 pacient – Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti

Pacienţi externaţi: 17

Pacienţi decedaţi: 2

Pacienţi transferaţi în străinătate: 12.

Dintre pacienţii aflaţi în străinătate, se află în stare critică unul dus iniţial la Milano, care are arsuri pe mai mult de 90% din suprafaţa corpului şi a fost transferat la o altă clinică din Italia, specializată în tratarea arsurilor.

”Pacient intubat şi ventilat mecanic. Instabil hemodinamic, necesită suport vasopresor intensiv. Stare critică, monitorizat intensiv continuu. A fost transferat într-o altă unitate medicală din Italia, înalt specializată în tratarea arsurilor”, afirmă medicii despre acest pacient provenit de la Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni”.

Un alt pacient cu arsuri pe mai mult de 45% din suprafaţa corpului, aflat tot la Milano, este intubat şi ventilat mecanic, stabil hemodinamic, cu stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore, fiind monitorizat intensiv continuu.

Alţi 3 pacienţi cu arsuri pe mai mult de 40% din suprafaţa corpului sunt stabili hemodinamic, aceştia fiind internaţi la Berlin şi Lubeck, în Germania.

Cu excepţia pacientului cu arsuri pe mai mult de 90% din corp, starea tuturor celorlalţi aflaţi în străinătate nu a suferit modificări în ultimele 24 de ore.

Zeci de persoane așteptate să fie audiate

Anchetele sunt în plină desfășurare și un număr de peste 30 de persoane urmează să fie audiate.

Stația GPL ielgală unde s-au produs exploziile avea sistem de monitorizare video, cu camere instalate în birouri , dar și în curte, iar anchetatorii ar fi recuperat sistemele de stocare.

Specialiștii încearcă să recupereze ce se poate de pe aceste sisteme, aceste înregistrări fiind probe esențiale la dosar, nu numai pentru a stabili cum s-a produs tragedia, dar și ce activitate desfășura în realitate firma fiului primarului din Caracal.

La perchezițiile care au avut loc la sediul firmei și la Primăria Crevedia s-au ridicat documente cu zeci de mii de file, care vor stabili în ce măsură s-a respectat legislația în domeniu.

****