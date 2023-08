Exploziile din Crevedia – 4 dosare penale deschise; prima reacție a firmei care deținea depozitul; 4 răniți în stare gravă, 12 transferați în străinătate; începe investigația la fața locului

„Căutăm sa identificăm cu rapiditate și eficiență soluții concrete care să sprijine persoanele în suferință și efortul autorităților”, au transmis luni administratorii firmei ce deține parcarea-depozit unde s-au produs exploziile din Crevedia, în prima lor reacție de la producerea tragediei. Între timp, 44 de răniți în explozii sunt tratați în spitale din țară și străinătate, Guvernul pregătește acordarea unor ajutoare de urgență pentru locuitorii afectați, iar anchetatorii au deschis patru dosare penale.

Situația răniților – raport al Ministerului Sănătății

Două persoane au murit și 56 de răniți au necesitat internare.

Patru pacienţi dintre cei 56 răniţi de exploziile produse la o staţie GPL din Crevedia sunt în stare critică, trei fiind internaţi în Bucureşti şi un altul la Milano. Alți 29 de pacienţi aflaţi în Bucureşti sunt în stare medie sau uşoară, iar 12 pacienţi au fost externaţi, arată raportul transmis luni de Ministerul Sănătăţii.

Situația:

Pacienţi critici intubaţi şi ventilaţi mecanic: 3, din care: – 2 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti;

1 pacient – Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni” Bucureşti;

Pacienţi internaţi aflaţi în stare medie sau uşoară: 29, din care: – 16 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti; – 8 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni” Bucureşti; – 3 pacienţi – Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti; – 1 pacient – Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; – 1 pacient – Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti;

Pacienţi externaţi: 12

Pacienţi decedaţi: 2

Pacienţi transferaţi în străinătate: 12.

Dintre pacienţii aflaţi în străinătate, o persoană se află în stare critică, având arsuri pe mai mult de 80% din suprafaţa corpului.

”Pacient intubat şi ventilat mecanic. Instabil hemodinamic, necesită suport vasopresor intensiv. Stare critică, monitorizat intensiv continuu”, afirmă medicii despre acest pacient provenit de la Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar Arseni”.

Un alt pacient cu arsuri pe mai mult de 45% din suprafaţa corpului, aflat tot la Milano, este intubat şi ventilat mecanic, stabil hemodinamic, cu stare clinică fără modificări în ultimele 24 de ore, fiind monitorizat intensiv continuu.

Alţi 3 pacienţi cu arsuri pe mai mult de 40% din suprafaţa corpului sunt stabili hemodinamic, aceştia fiind internaţi la Berlin şi Lubeck, în Germania.

Prima reacție a administratorilor Flagas SRL, care deține depozitul GPL

Administratorii firmei de GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stîngă, afirmă, luni, într-un comunicat remis presei, că înțeleg „devastați încercarea extremă prin care trec atât de multe familii” și speră să nu fie „descalificați în străduința asumată de a o alina”. Ei precizează că vor fi rezervați în comunicări, inclusiv din cauza procedurilor penale.

„Încercați de nespusă mâhnire, înțelegem devastați incercarea extremă prin care trec atât de multe

familii și sperăm să nu fim descalificați în străduința asumată de a o alina.

În contextul dat și din respectul datorat îndeosebi celor direct afectați de această nenorocire,

comunicările noastre vor fi rare și reținute, inclusiv procedurile penale deja inițiate impunândune, chiar dacă astăzi nu la nivel formal, o astfel de conduită”, mai menționează comunicatul.

Reamintim că firma Flagas aparține lui Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, și a beneficiat de numeroase contracte pe bani publici.

Profitul firmei în 2022 a fost de 32 milioane de lei, iar cifra de afaceri a depășit jumătate de miliard de lei.

DNA, două dosare penale deschise în urma autosesizării – abuz în serviciu

DNA s-a autosesizat și a deschis două dosare în care sunt cercetate abuzuri în serviciu legate de autorizarea depozitului din Crevedia, a anunțat luni instituția. Ambele sunt in rem, adică nu au ajuns în stadiul în care s-au stabilit suspecții.

Comunicatul DNA:

„Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.”

Celelalte două dosare:

Parchetul General a preluat duminică dosarul principal privind tragedia, un dosar in rem deschis pe infracțiunea distrugere din culpă urmată de un dezastru, infracțiune ce presupune existența a cel puțin două victime / răniți sau decedați.

Investigația este condusă de către procurorul Marius Iacob., fost adjunct al Laurei Coduței Kivesi, când aceasta conducea DNA. A mai anchetat Dosarul uciderii avocatei Elodia Ghinescu și Dosarul bebelușilor decedați în incendiul de la maternitatea Giulești.

Un alt dosar anunțat duminică este cel de la Parchetul Militar, unde anchetatorii s-au autosesizat în legătură cu intervenția care a dus la rănirea a zeci de pompieri. Dosarul vizează infracțiunile de neluarea și nerespectarea măsurilor de protecția muncii și vătămare corporală din culpă și a fost deschis automat, fără să existe indicii privind aceste acuzații, ci doar pentru că aceasta este procedura în astfel de situații. Acuzații conform cărora cei au coordonat acțiunile nu s-au asigurat că viața pompierilor nu este pusă în pericol au apărut însă. Reamintim că cel care a condus inetrvenția după prima explozie a fost Raed Arafat, șeful IGSU. De asemenea, au apărut informații privind probleme cu unele echipamente folosite de pompieri, de exemplu unele căști care s-au topit. Raed Arafat a declarat luni că echipamentul de protecție al pompierilor care au intervenit la exploziile de la Crevedia va fi verificat. El a explicat însă că „pompierii sunt bine echipați și au primit în ultima perioadă dotare” care a ajutat inclusiv la Crevedia.

Intervenția pompierilor, pentru răcirea cisternelor din zona depozitului, a continuat și luni

Echipajele de pompieri şi specialişti au acționat și luni pentru răcirea cisternelor aflate în zona staţiei GPL de la Crevediaconform șefei Serviciului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), Alina Moisoi.

La acţiuni participă peste 20 de pompieri cu trei maşini de stingere de la ISU Dâmboviţa, o maşină de stingere de la ISUBIF şi o ambulanţă SMURD de la ISU Dâmboviţa.

La fiecare patru ore, un echipaj CBRN (Chimic, Biologic, Radiologic, Nuclear) efectuează verificări şi măsurători.

Experții INSEMEX au început să adune probe

Experții Institutului National De Cercetare Dezvoltare Pentru Securitate Miniera Si Protectie Antiexploziva ( INSEMEX) Petroșani, au început ancheta perimetrului unde s-au produs exploziile, însă activitatea lor ar putea fi întreruptă oricând, în funcție de riscul unei explozii.

„Vom măsura emisiile de compuși organici volatili din cisternă, să vedem dacă vom mai putea lucra sau nu. Vom lua o decizie în funcție de gradul de depășire”, a declarat în această dimineață la Europa FM Artur Găman, directorul INSEMEX.

Acesta a relatat că specialiștii institutului au găsit un „dezastru” la fața locului: „Am găsit resturi contorsionate, dezastru. Urmează să identificăm și alte resturi pe care să le indicăm colegilor de la criminalistică, să le ducem la laboratoare pentru expertiză. În coroborare cu eventuale alte declarații și simulări computerizate vom ajunge la o concluzie”.

****