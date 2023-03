Premierul Nicolae Ciucă va efectua, vineri, o vizită de lucru în Regatul Suediei. Șeful executivului român va fi primit de omologul suedez Ulf Kristersson, cu care va susţine declaraţii comune, şi se va întâlni cu preşedintele Parlamentului Regatului Suediei, Andreas Norlén.

Premierul Ciucă va participa şi la Conferinţa publică cu tema „Threats and opportunities in the Black Sea area”, care va avea loc la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm.

Suedia deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Suedia a susţinut constant, la toate nivelurile politico-decizionale (Guvern, Parlament) obiectivul României de integrare în UE în 2007 şi a fost prima ţară scandinavă care a ratificat Tratatul de Aderare a României şi Bulgariei la UE.

De asemenea, Suedia a liberalizat piaţa forţei de muncă din Suedia pentru cetăţenii români, încă de la 1 ianuarie 2007. România a fost printre primele ţări care au ratificat Protocolul de Aderare a Suediei la NATO, in iulie 2022.

Relații diplomatice, relații comerciale

Relaţiile diplomatice dintre cele două ţâri au fost stabilite, la rang de legaţie, la 19 martie 1916, data intrării în funcţiune a legaţiei României la Stockholm, reprezentanţa diplomatică a Suediei la Bucureşti fiind înfiinţată în 1921) şi ridicate la rang de ambasadă la data de 31 ianuarie 1964.

România a fost printre primele ţări care au ratificat Protocolul de Aderare a Suediei la NATO, in iulie 2022.

În privinţa relaţiilor economice, în anul 2022, valoarea totală a schimburilor comerciale bilaterale a fost de aproape 1,5 miliarde euro, în creştere cu 29.45% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021. Astfel, în 2022, comerţul bilateral a continuat trendul din ultimii ani, cu un export românesc de 771,88 mil. euro, un import de 699,17 mil. euro şi, foarte important, un sold pozitiv de 72,71 mil. euro.

Suedia se menţine în grupul restrâns al celor 6 state membre UE cu care România are un sold comercial pozitiv, fiind pe locul 4 în această ierarhie, după Franţa, Cipru şi Croaţia.

Conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Suedia se situa pe locul 17 în rândul investitorilor străini din România, cu o valoare a capitalului social subscris de 381 milioane euro. Principalele domenii în care au fost efectuate investiţii suedeze sunt: industrie, IT&C, energie, comerţul cu ridicata, tehnologie şi servicii profesionale.

***