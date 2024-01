Tribunalul Buzău a luat act joi de de retragerea cererii de anulare a proceselor verbale prin care premierului i s-a refuzat statutul de luptător cu rol determinant în Revoluţia din decembrie 1989. Conform legislației, Marcel Ciolacu are posibilitatea de a iniția o altă acțiune, cu același obiect, în termen de un an de la data emiterii procesului verbal, adică până în iunie anul acesta.

„Instanţa reţine că reclamantul a renunţat la judecată după comunicarea termenului de judecată dar anterior primului termen şi rămâne în pronunţare cu privire la cererea de renunţare”, a spus la finalul şedinţei de judecată judecătorul Geanina Văsîi, citată de News.ro.

„Conform Codului de procedură civilă, reclamantul are posibilitatea de a renunţa la această cerere de chemare în judecată. Este un act de dispoziţie. Ca atare, noi, ca pârât, am luat act de poziţia reclamantului şi instanţa, la fel, va lua act de această poziţie”, a declarat reprezentantul Secretaritulşui de stat pentru Revoluîionari, Adela Piceavă.

La sfârșitul anului trecut, în timpul scandalului privind demiterea șefului Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist (SSRMLRC), premierul anunța că și-a retras acțiunea prin care contesta, la Tribunalul Buzău, decizia de anulare a deciziilor prin care i se refuza titlul de erou cu rol determinant la Revoluție.

”Am vorbit cu avocatul meu, am renunţat la orice fel de judecată. Colegii mei din Buzău ştiu ce am făcut, am ce povesti nepoţilor mei. Nu am luat nicio indemnizaţie. A fost un hectar de pământ pe care pe urmă l-a luat alt coleg de-al meu revoluţionar. Mi-a venit titlul de la Prefectură, nu am cerut niciodată nimic, salariu, pensii, plătesc impozite”, declara premierul Ciolacu, în decembrie.

Premierul Marcel Ciolacu l-a înlocuit din funcție pe secretarul de stat Mihai Dodu (foto), în locul căruia a fost numit la șefia Secretariatului de stat pentru revoluționari pe un lider local al PSD. În mandatul lui Mihai Dodu, Secretariatul a respins cererea lui Marcel Ciolacu de a fi declarat luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989, comisia specială din cadrul instituției considerând că actualul premier nu îndeplinește condițiile pentru a primi certificat de revoluționar.

Mihai Dodu e profesor de istorie și e fiul al unui erou ucis la Revoluție.

În locul acestuia a fost numit Sever Romulus Stana, un membru PSD care a fost și prefect al Capitalei.

Verificarea participării lui Marcel Ciolacu la Revoluția din 1989, a pornit de la clasarea de către DNA a dosarului penal privind calitatea de luptător determinant la Revoluție a lui Marcel Ciolacu.

Recent, Mihai Iulian Dodu a explicat pentru Recorder cum s-a ajuns la analiza cererii lui Marcel Ciolacu:

„Aveam o sesizare depusă din noiembrie 2022 de o persoană fizică și, după martie 2023, când a venit clasarea de la DNA, dosarul cu atribuirea acestui rol – determinant sau nu – trebuia cumva analizat. Serviciul Juridic al instituției mele a cerut lucrul acesta. Pentru noi este imperativ, nu facultativ, să luăm în discuție sesizările. Mai mult decât atât, Serviciul pentru Revoluționari – tot din cadrul Secretariatului pe care îl conduc – făcuse o adresă să trimit la Administrația Prezidențială propunerea de a-i atribui titlul. Și atunci, eu eram obligat din două părți să iau o decizie.”

Cu 4 voturi la 1, o comisie nou-numită la nivelul Secretariatului a decis: „Comisia constată că domnul Marcel Ciolacu nu a îndeplinit condițiile cumulative de a ocupa și apăra obiective de importanță deosebită care au aparținut regimului totalitar în localități în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultate persoane ucise, reținute sau rănite până la fuga dictatorului, respectiv ora 12.10, motiv pentru care respinge cererea de acordare a titlului de luptător cu rol determinant”.

Premierul a contestat decizia la Tribunalul Buzău și, devenit premier, Marcel Ciolacu l-a contactat pe secretarul de stat Mihai Dodu, după cum a relatat acesta în discuția cu Recorder: „M-a sunat domnia sa; în rest, avem o relație instituțională. A fost o discuție nici cordială, nici obișnuită. Puțin tensionată. Acum, e greu să dezlipești cumva persoana fizică de persoana politică a premierului. Mesajul pentru mine este clar: instanța trebuie să își spună cuvântul”.

Mihai Dodu, profesor de istorie al cărui tată a fost ucis la Revoluție

Mihai Dodu este profesor de istorie, iar tatăl său a fost ucis la Revoluție. Odată ajuns în funcție, Dodu a decis să repună în analiză dosare mai vechi, netranșate încă. Așa s-a risipit din nou pacea din instituție, potrivit Recorder.

Pe 3 octombrie, Corpul de Control al Prim-Ministrului a început verificări amănunțite la Secretariatul pentru Revoluționari. Între altele, și-a manifestat interesul față de comisiile care analizează sau reanalizează, ca în cazul premierului, dosarele pentru certificate. Acum, urmează un raport. Ca o coincidență, acest raport se poate finaliza chiar înainte de primul termen al procesului deschis de Marcel Ciolacu, fixat deja pentru 11 ianuarie 2024.

Mihai Dodu spunea că instituția pe care o conduce se va apăra în fața lui Marcel Ciolacu și că nu intenționează să absenteze la proces.

Înlocuitorul lui Mihai Dodu – un mic lider PSD fără CV

În locul lui Mihai Dodu, la conducerea Secretariatului, instituția ce va decide soarta statutului de luptător cu merite deosebite al premierului Marcel Ciolacu a fost numit un om politic, membru PSD, care a mai deținut funcții ce i-au fost acordate politic – consilier al fostului primar al Sectorului 6 Gabriel Mutu, director executiv la Primăria Popești Leordeni și consilier al ANSVSA, fost prefect.

Sever Romulus Stana, noul șef al Secretariatului, nu are publicat CV-ul, deși a fost inclusiv prefect al Capitalei.

Refuzarea rolului determinant în Revoluție – dosar secret de revoluționar

Comisia specială din cadrul Secretariatului de stat pentru revoluționari, organism aflat în subordinea Guvernului, a respins în luna iunie cererea lui Marcel Ciolacu de a fi declarat luptător cu rol determinant la Revoluția din decembrie 1989.

Decizia comisiei a fost luată pe 22 iunie, la o săptămână după ce Marcel Ciolacu a depus jurământul de premier și este postată pe site-ul instituției.

”În urma verificării înscrisurilor din dosarul administrativ, comisia constată că în perioada 14-22 decembrie 1989 domnul Ion Marcel Ciolacu nu a îndeplinit condiția cumulativă de a ocupa și apăra obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, respectiv ora 12.0, motiv pentru care comisia respinge cererea LRD nr. 6725/02.04.2022 cu majoritate de voturi”, se arată în document.

Potrivit documentului, votul a fost: unul favorabil, o abținere, trei împotrivă. Inițial, premierul a contestat decizia, dar a renunțat la proces.

Marcel Ciolacu a depus o cerere pentru acordarea titlului de ”luptător cu rol determinant” în Revoluție în 2019, cerere care a fost admisă cu majoritate de voturi în 15 aprilie 2019. Procedura administrativă nu a fost însă finalizată la acel moment pentru că DNA făcea verificări ce țineau de cererea de acordare a certificatului de luptător cu rol determinant.

Procedura administrativă a fost reluată după ce DNA a transmis, în martie 2023, ordonanța de clasare a dosarului.

Acel dosar, in rem, a fost deschis la sesizarea revoluționarului Marian Moroșanu zis ”Ceaușescu”, care acuza că mai multe persoane, printre care și Marcel Ciolacu, au obținut ilegal calitatea de revoluționar.

În 2019 Recorder a scris că liderul PSD are certificat de revoluţionar şi a cerut preschimbarea pentru a avea dreptul la indemnizaţie.

Marcel Ciolacu deține certificat de revoluționar și titlu emis în baza Legii 42 din 1990.

