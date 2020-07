Premierul, despre creșterea capacității de la Terapie Intensivă – Una dintre soluții, TIR-uri cu 12 paturi

de Vladimir Ionescu , 21.7.2020

Premierul Ludovic Orban a declarat marți că trebuie crescută capacitatea unităților de Anestezie Terapie Intensivă (ATI) dedicate coronavirus, una din soluții find impovizarea acestor spații în TIR-uri.

Subiectul a fost abordat la videoconferinţa cu șefii direcţiilor de sănătate publică din ţară, în contextul numărului mare de infectări noi raportate în ultima săptămână.

Marți, Grupul de Comunicare Strategică a declarat un nou record al infectărilor confirmate în 24 de ore – 994 cazuri.

În acest moment există 840 de locuri în secţiile ATI din spitalele Covid sau de suport Covid, numărul pacienților tratați în acestea fiind de aproape 300. Aceste locuri sunt distribuite inegal la nivelul țării, asfel încât unele orașe, inclusiv Capitala, ce au înregistrat un număr mare de cazuri, să ajungă la depășirea capacității acestor secții.

“În total sunt 840 de locuri ATI în spitalele Covid sau suport Covid. Normal că sunt locuri libere din moment ce sunt 297 de persoane în secţiile ATI. Problema este că distribuţia cazurilor nu este uniformă şi atunci apare suprasolicitarea secţiilor de ATI în anumite zone, în anumite judeţe şi aici întotdeauna trebuie să fim pregătiţi să creştem capacitatea, cum e Bucureştiul unde avem deja un plan făcut şi peste tot unde apar astfel de situaţii să identificăm soluţii, gen TIR-urile cu 12 paturi care tratează pacienți ATI şi alte soluţii”, a declarat Ludovic Orban.

Secretarul de stat Raed Arafat a precizat luni că problema locurilor de la ATI se limitează doar la spitalele Covid, nu la unitățile ce tratează alte patologii.

„Deci când spunem că nu sunt locuri la ATI la Bucureşti înseamnă că în Spitalele COVID din Bucureşti nu mai sunt locuri la ATI. Când Timişoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situaţia care a fost în starea de urgenţă, una e situaţia care este acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale, ca să sprijine structura pentru COVID, o parte din ei s-au întors la locurile lor de muncă. Deci, există locuri, dacă începem să ducem fiecare bolnav şi să îl trimitem în celălalt capăt al ţării”, a explicat Arafat.