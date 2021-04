Premierul Cîțu: La 1 august, am putea renunța la mască. Dacă vom avea 10 mil. de persoane vaccinate

de Vladimir Ionescu , 9.4.2021

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, la intrarea în Palatul Victoria, că autoritățile ar putea decide relaxarea totală a restricțiilor de la 1 august, inclusiv a obligativității măștii de protecție, dacă până atunci se vor vaccina cel puțin 10 milioane de persoane.

„Vreau de la 1 iunie să relaxăm aceste condiții în 2 etape, 1 iunie și apoi sfârșitul lunii iulie când vom avea 10 milioane de persoane vaccinate să revenim la normal. Și să revenim la normal înseamnă să revenim la viața de dinainte: fără restricții, fără mers noaptea, fără măști și așa mai departe. Trebuie să ne vacinăm ca putem să ajungem acolo”, a declarat prim-ministrul.

Ulterior, Florin Cîțu a scris și un mesaj pe Facebook:

Obiectivul meu și al Guvernului pe care îl conduc rămâne vaccinarea cât mai rapidă a 10 milioane de români. Pentru asta avem două ține: – până la 1 iunie imunizarea a 5 milioane de persoane; – până la 1 august imunizarea a 10 milioane de persoane. Când vom atinge pragul de 10 milioane de români vaccinați, putem lua în considerare renunțarea la masca de protecție. Până atunci, fac apel la fiecare dintre voi să respectați măsurile de protecție și să mergeți la vaccinare.

Premierul Florin Cîțu a anunțat pe 5 aprilie constituirea unui comitet interministerial pentru revenirea României la normalitate la 1 iunie 2021.

„Vă dau două orizonturi, 1 iunie – cu 5 milioane de persoane vaccinate, adică aproape 35% din populație, și finalul lunii iulie – când o să avem 10 milioane de persoane vaccinate, asta înseamnă 70% și atunci o să putem să vorbim de o relaxare și mai mare”, a subliniat miercuri Florin Cîțu.

Coordonatorul campaniei naționale se teme că imunizarea colectivă va fi o misiune imposibilă

Valeriu Gheorghiță susține că în România imunizarea populației a ajuns la 15% și a anunțat că la alocarea centrelor de vaccinare se va ține cont de acum înainte și de criteriul adresabilității.

Dacă procentul rămâne la acest nivel, “toate eforturile de până acum ar fi pierdute”, a avertizat oficialul.

„Nu am reuși ca în perioada următoarelor luni să controlăm așa cum trebuie pandemia, am fi cu același restricții. Posibilitatea ca acest virus să capete noi mutații care nu vor mai fi acoperite de vaccinurile care deja au fost administrate, adică să punem cumva în pericol și beneficiul pe care persoanele vaccinate îl au. Dacă apar alte tulpini virale care nu mai sunt acoperite suficient de bine de vaccin am pierdut orice efort pe care l-am făcut. (…) Din păcate virusul ne-a demonstrat până acum că se mișcă mai repede și decît noi și decât deciziile pe care noi le-am luat. Suntem de multe ori în spatele evoluției acestei pandemii și luăm decizii reactive în loc să avem decizii proactive”, a mai spus Valeriu Gheorghiță.

La 2 aprilie, când Valeriu Gheorghiță a făcut aceste declarații, situația se prezenta astfel: