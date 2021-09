Premieră europeană: Clubul lui Gică Hagi își propune să atingă neutralitate climatică până în 2030

de Razvan Diaconu , 8.9.2021

Clubul de fotbal Farul Constanța, fondat și condus de Gheorghe Hagi, a anunțat miercuri obiectivul de atingere a neutralității climatice până în 2030.

Farul Constanța devine primul club din Europa care se raliază curentului impus de Comisia Europeană de scădere rapidă a poluării.

Comunicatul clubului precizează:

Clubul de fotbal Farul Constanta considera schimbarile climatice una dintre cele mai mari amenintari cu care se confrunta societatea noastra in prezent si din acest motiv sprijina eforturile Uniunii Europene de prevenire a acestora. Preocupati de viitor si, totodata, constienti de faptul ca fiecare dintre noi putem contribui la imbunatatirea situatiei climatice grave cu care ne confruntam, clubul Farul Constanta isi propune, printr-o viziune clara, ca in toate activitatile sale sa atinga neutralitatea in privinta emisiilor directe de gaze care produc efect de sera, pana in anul 2030. Este o prioritate strategica pentru care vom elabora, impreuna cu experti din domeniu, un plan de actiune care sa prevada o tranzitie necesara atingerii acestui obiectiv si investitiile necesare. De asemenea, clubul nostru isi propune sa promoveze aceasta initiativa in relatia cu suporterii, partenerii, sponsorii si subcontractorii, care speram sa isi asume la randul lor aceleasi obiective. Credem ca este nevoie sa actionam hotarat si impreuna.

Gheorghe Hagi, actionar Farul Constanta, afirmă: “Pentru noi, viitorul a fost, este si va ramane cuvantul de ordine. Lucram mult cu copiii, iar proiectul nostru este despre ei si despre viitorul lor si al nostru. Ne dorim cu totii o lume mai buna, iar pentru asta este esential sa ca fiecare dintre noi sa se implice. Va asigur ca impreuna cu colegii din club si din Academie vom face tot ce depinde de noi pentru atingerea neutralitatii climatice pana in 2030, mai ales ca, din datele prezentate de experti, Constanta este una dintre cele mai expuse zone din Romania in cazul in care fenomenul incalzirii globale nu este stopat”.

Gheorghe Popescu, Presedinte Farul Constanta, a precizat: “Vom sugera UEFA si FIFA crearea unui grup de lucru in care cluburile sa schimbe informatii despre cum ar putea colabora in combaterea schimbarilor climatice. Este timpul sa actionam impreuna pentru viitorul copiilor nostri. In ceea ce ne priveste, vom adopta foarte curand masuri concrete. De exemplu, in baza noastra de la Ovidiu va incepe un prim proiect de productie de energie regenerabila care sa ne asigure o parte din consum si care sa alimenteze si masinile electrice la care vrem sa trecem pentru transport.