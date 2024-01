PPE cere Comisiei să introducă noi excepții de la scutirea de tarife pe produse ucrainene. Siegfried Mureșan explică demersul

Comisia Europeană urmează să anunțe în această săptămână decizia de a menține scutirea de tarife pe produsele ucrainene până în iunie 2025. Propunerea finală este discutată luni la Bruxelles de șefii de cabinet ai comisarilor.

Noul text va introduce – la insistența PPE – măsuri de protecție pentru a răspunde preocupărilor unor sectoare agricole afectate de importurile ucrainene. Pe lângă măsurile mai vechi – care vizează grâul, porumbul, rapița și semințele de floarea soarelui – ar urma să fie introduse măsuri pe zahăr, ouă și păsări de curte.

PPE îi cere Ursulei von der Leyen să nu-i ignore pe agricultorii din UE

La sfârșitul săptămânii trecute, președintele PPE, Manfred Webber, vicepreședintele Siegfried Mureșan, coordonatorul PPE al politicilor Agricultură și dezvoltare rurală, Herbert Dorfmann, și președintele Comisiei AGRI din PE, Norbert Lins, au trimis președintelui Comisiei, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care cer Comisiei să nu extindă pur și simplu măsurile (adoptate pentru prima dată în 2022), ci ”să le ajusteze pentru a răspunde preocupărilor producătorilor agricoli din UE”.

”Dorim să subliniem că o simplă continuare a ATM-urilor actuale este insuportabilă și trebuiesc introduse unele adaptări și garanții. Insistam asupra Comisiei să propună soluții pentru a proteja aceste sectoare afectate, asigurând în același timp un nivel adecvat de sprijin pentru Ucraina”, cer Comisiei cei patru lideri PPE.

Demersul PPE explicat de Siegfried Mureșan

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a explicat CursDeGuvernare că PPE este consecvent în a susține cererile fermierilor europeni.

”În ultimii 5 ani, PPE a fost singurul care a apărat fermierii. Socialiștii, Verzii și Renew i-au privit mereu ca un obstacol în tranziția Europei către economia verde, or noi am spus întotdeauna că această tranziție trebuie făcută împreună cu fermierii. Și nu doar că am spus, la votul din PE pe Legea restaurării naturii (unul dintre motivele pentru care fermierii francezi au ieșit în stradă – n. red.) am fost singurii care am votat împotrivă”, afirmă Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul român asigură că demersul nu este îndreptat nici împotriva fermierilor ucraineni. Precizările vicepreședintelui PPE:

”Noi am precizat în scrisoare că vrem să sprijinim Ucraina, vrem să îi sprijinim pe fermierii ucraineni, și vrem să facem asta ajutându-i să exporte acolo unde este mare nevoie de produsele lor. Facem deja asta prin intermediul ATM (Măsuri comerciale autonome – n. red.), facilitând tranzitul produselor prin UE.

Nu avem nimic împotriva tranzitului, dar trebuie ca aceste mărfuri să tranziteze Uniunea în timp scurt, iar proveniența mărfurilor și destinația să fie clare.

Liberalizând complet și fără limitări importul de produse ucrainene riscăm să generăm efecte adverse, periclităm producția internă, mai ales că, în anumite sectoare, Ucraina poate produce chiar peste nevoile interne ale Uniunii. Asta în vreme ce în Africa este penurie de produse agricole.

Există două posibile soluții: să impunem praguri, cote de import pe anumite produse ucrainene, surplusul să fie redirecționat către state terțe.

Nu este nimic special pentru Ucraina, UE a impus cote la importuri din multe alte state. În relațiile comerciale există reguli clare, există cote, e firesc. Și Ucraina are nevoie de predictibilitate, fermieri trebuie să știe cât pot exporta în UE, cât pot exporta în state terțe”

