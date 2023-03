Politica europeană față de China va modela relațiile SUA-UE

Andrew A. Michta, decan al Colegiului de Studii Internaționale și de Securitate de la Centrul European George C. Marshall și membru senior în Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlantic, afirmă că de modul în care Europa se va poziționa față de China va depinde calitatea relațiilor transatlantice.

Într-un material de opinie publicat în Politico, politologul american afirmă că o relație economică strânsă a UE cu China va pune prioritățile europene pe ”un curs probabil de coliziune” cu obiectivele strategice ale SUA.

Opinia, în cele ce urmează, cu precizarea că intertitlurile aparțin redacției:

China emite pretenția că este o „putere în Europa”, în ciuda distanței sale geografice

Cu câteva săptămâni în urmă, în timp ce participam la Conferința de Securitate de la München, am asistat la sosirea directorului Oficiului Comisiei Centrale al Chinei pentru Afaceri Externe, Wang Yi.

Pompa și atenția acordate lui Wang Yi au fost inconfundabile, la fel și discursului său ulterior, în care a reafirmat punctele de discuție familiare la Beijing cu privire la dorința Chinei de a „face lumea un loc mai sigur”.

Atât discursul, cât și discuția moderată ulterioar au arătat clar că Wang Yi venise la München pentru a crea o diviziune între Statele Unite și Europa – atacând America și curtând Europa. Și mare parte din conversația ulterioară, purtată pe holuri, a subliniat că, după trei decenii de aprofundare a relațiilor economice, China este o „putere în Europa”, în ciuda distanței sale geografice.

În virtutea prezenței sale economice sale, a accesului la fiecare nivel al societăților europene și a influenței sale crescânde în rândul elitelor de afaceri și politice ale continentului, China este gata să-și extindă semnificativ rolul în politica europeană.

Iar deciziile pe care Europa trebuie să le ia acum în ceea ce privește relațiile viitoare cu China vor contribui în mare măsură la modelarea relațiilor transatlantice în următorul deceniu.

Accesul la tehnologie și cercetare europeană devine important pentru Beijing

Pe măsură ce Beijing are acces din ce în ce mai greu la tehnologia americană și la baza sa de cercetare și dezvoltare, accesul la tehnologi și cercetare europeană va deveni foarte important pentru China.

În același timp, dependența Europei – și în special a Germaniei – de subcomponentele chineze și accesul companiilor chineze la piața europeană la piață au crescut până la un punct în care Beijing are o pârghie semnificativă în relațiile cu guvernele europene.

Merită remarcat faptul că, înainte de pandemia COVID-19, fluxurile cumulate de investiții străine directe (ISD) din Uniunea Europeană către China au atins peste 140 de miliarde euro, iar ISD-ul chinezesc în UE se ridicau la aproximativ 120 miliarde euro.

În ciuda scăderii investițiilor UE în China în timpul pandemiei, în 2022 s-a înregistrat o inversare dramatică a acestei tendințe, investițiile UE în China crescând cu 92,2% de la an la an, în particular cele din Germania crescând cu 52,9%, conform datelor recente.

Investiții chineze post pandemie, cu prioritate în infrastructuri critice europene

Deși investiția UE este încă relativ modestă având în vedere dimensiunea economiei chineze, ea vizează lanțurile de aprovizionare critice de care are nevoie industria europeană și este probabil să crească exponențial în următorii ani.

De asemenea, investițiile chineze în Europa post pandemie au acordat prioritate accesului în infrastructuri critice europene – în special porturi, aeroporturi, companii de energie, parcuri eoliene și solare, precum și companii de telecomunicații. În unele zone, a reușit să cumpere unele dintre cele mai inovatoare companii europene – de exemplu KUKA Robotics din Germania, un furnizor de top de sisteme inteligente pentru creșterea plantelor.

Astfel, importanța din ce în ce mai accentuată a Chinei ca partener de afaceri pentru Europa va modela deciziile politice în întreaga bloc în următoarele două-trei decenii, punând prioritățile Europei pe un curs probabil de coliziune cu obiectivele strategice ale SUA, care se vor concentra pe confruntarea Chinei în plan economic, militar și, din ce în ce mai mult, ideologic.

O percepție europeană: China este colacul de salvare al economiei

Astăzi, oameni de afaceri și analiști europeni spun că văd piața Chinei ca fiind indispensabilă pentru succesul economic al Europei.

Lideri de afaceri susțin că China are cea mai mare piață internă din lume, cu 1,4 miliarde de clienți potențiali și indică un sector de producție chinez bine dezvoltat ca fiind esențial pentru propriile rețele de aprovizionare. De asemenea, ei susțin că China are o locație geografică favorabilă, fiind aproape de piețele emergente din Asia și de rute maritime cheie.

În termeni generali, analiștii europeni văd China ca fiind cea mai mare economie a lumii când vine vorba de paritatea puterii de cumpărare, datorită deceniilor de creștere explozivă. Pentru aceasta, ei subliniază faptul că, în China, costurile cu forța de muncă rămân relativ scăzute, că există complementaritate între producția cu valoare adăugată ridicată din Europa și China și că potențialul pieței de consum chineze este esențial pentru creșterea exporturilor europene.

Acest ultim punct este articulat în mod repetat în Germania, unde exporturile reprezintă aproape 40% din PIB-ul țării.

Alegerile Europei vor influența rezultatul competiției SUA – China

În timp ce actuala dezbatere de la Washington este centrată în principal pe războiul din Ucraina și, din ce în ce mai mult, despre cât de departe ar trebui să meargă SUA în a ajuta Ucraina împotriva Rusiei, unii susțin că sprijinul american pentru război este o distragere a atenției de la adversarul real: China.

Ceea ce lipsește din această discuție este faptul că acordarea de prioritate – China vs. Rusia – nu este o soluție din moment ce China este un aliat apropiat al Rusiei și este deja o forță în Europa

Ceea ce se întâmplă în Europa acum – nu doar în ceea ce privește rezultatul acestui război, ci și modul în care europenii își definesc relațiile cu China în viitor – va modela relațiile transatlantice cu aliații cheie europeni.

Și alegerile Europei în ceea ce privește politica sa față de China vor influența foarte mult rezultatul competiției dintre SUA și China.

