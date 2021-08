Candidat nou la conducerea USR-PLUS – Platforma Împreună, lansată de Irineu Darău

de Vladimir Ionescu , 24.8.2021

Platforma Împreună, constituită dintr-un grup de membri USR PLUS nemulțumiți de ritmul reformelor impuse de coaliția de guvernare, precum și de actualii președinți ai partidelui – Dacian Cioloș și Dan Barna – a fost lansată marți, în Piața Victoriei. Gruparea este coordonată de Allen Coliban (primarul Brașovului), Cătălin Teniță, Nicu Ștefănuță și Mihai Polițeanu și susține candidatura lui Irineu Durău la conducerea partidului.

Irineu Darău, senator de Brașov și candidatul platformei la șefia USR PLUS, a fost olimpic la informatică și istorie, este absolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București. Înainte de a intra în Parlament a fost antreprenor consultant în software și management.

Are 15 ani de experiență internațională în IT și antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franța, unde a urmat și cursurile Centre international de formation européenne din Nisa.

Senatorul şi-a anunţat, pe 5 august, candidatura la preşedinţia USR PLUS, menţionând că este convins că, dacă Dan Barna va fi preşedinte al formaţiunii încă patru ani şi virtual candidat la prezidenţiale, şansele partidului pentru alegerile din 2024 sunt foarte puţine.

Irineu Darău a salutat marți lansarea unei “adevărate şi consistente” a treia căi în interiorul USR PLUS, pentru Biroul Naţional. “Şi eu susţin, dintre toate listele competitoare, lista Împreună USR PLUS, pentru că între platforma mea, între idealurile mele şi idealurile acestei echipe am găsit nişte puncte comune foarte importante. Cu toţii credem în democraţia internă, prin reguli şi instituţii robuste, care să asigure evoluţia noastră pe termen lung. Vrem să ne reunim în jurul valorilor, să fim un partid unit, cu toţi membrii, indiferent de provenienţa lor, indiferent că vin din USR sau din PLUS”, a spus el.

Nemulțumiți de ritmul reformelor radoptate de Guvern

Platforma Împreună USR PLUS a fost prezentată marți ca un proiect de “reîntoarcere la valorile de baza ale USR PLUS”, de implicare a membrilor în deciziile de la toate nivelurile partidului, de reducere “semnificativă a arbitrariului şi abuzului, a lipsei de predictibilitate şi de consultare internă în deciziile partidului”.

Potrivit programului politic, Platforma Împreună nu este “expresia unei tabere polarizate, care adaugă falii în partid şi care să vrea să acapareze puterea în partid pentru un grup închis şi netransparent”.

“Am dat dovadă de lipsă de fermitate, ba uneori de o relație de servitute față de PNL și UDMR”, la guvernare, a declarat marți deputatul Mihai Polițeanu, unul dintre nemulțumiții USR PLUS care

cer condiționarea rămânerii la guvernare de implementarea marilor reforme promise.

Ne aflăm în acest moment în care trebuie să livrăm, mai avem 3 ani, foarte puțin, fiecare zi contează (…) Nu putem să spunem în fiecare zi că lucrurile sunt complicate, că avem o majoritate fragilă.

Suntem aici în primul și în primul rând să spunem că suntem responsabili pentru ce se întâmplă în următorii trei ani, suntem aici pentru a dinamiza cât se poate de mult partidul nostru, pentru ca apoi să dinamizăm România, să facem reforme împreună”, a declarat deputatul Cătălin Tenița.