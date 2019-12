PISA 2018 – cele mai proaste rezultate din ultimii 9 ani: Record al analfabetismului funcțional pentru elevii români – 44%

de Mariana Bechir , 3.12.2019

Procentul analfabetismului funcțional al tinerilor de 15 ani din România a urcat cinci puncte procentuale, în medie, pe toate cele trei discipline, de la 39% în 2015 la 44%, arată rezultatele PISA publicate marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare EConomică (OECD).

La toate cele trei probe – citire, matematică și științe – rezultatele sunt cele mai slabe de după 2012, anul în care s-a intrat pe trend descendent, odată cu preluarea guvernării de către PSD, în diferite alianțe. Cu excepția anului 2016, portofoliul Educație a fost condus de miniștri social – democrați cu numeroase intervenții controversate la Legea educației naționale din 2011.

Datele confirmă degradarea sistemului de educație, așa cum indică și fiecare Evaluare Națională și Bacalaureat, unde coborârea ștachetei de dificultate nu a reușit să îmbunătățească rezultatele.

Pe total, România se află mult sub media UE, dar și sub cea OECD, la toate capitolele.

Șocant este că România, stat membru UE, este una dintre cele opt țări, din 79 participante la PISA, unde elevii au susținut testul cu pix și hârtie, nu digital – Argentina, Iordania Liban, Republica Moldova, Macedonia de Nord, România, Arabia Saudită și Ucraina.

Analfabetismul funcțional – 2018, anul recordurilor acestor testări

Procentul elevilor români sub nivelul 2, adică aflați în categoria analfabeților funcțional a crescut la fiecare dintre cele trei probe, comparativ cu PISA 2015.

La Citire, 41% din elevii români se plasează sub nivelul 2, nu reușesc să înțeleagă ce citesc, să facă asocieri și să sesizeze contradicții.

La proba Științe, 44% din adolescenții români nu pot realiza corelații elementare în domeniu. Acești studenți nu pot oferi explicații posibile în situații familiare sau nu pot trage concluzii bazate pe simple investigații.

Rezultate îngrozitoare la Matematică

Situația cea mai îngrijorătoare se înregistrează la Matematică, unde ponderea acestor tineri care nu pot efectua operații matematice de bază este de 47%. Cu 5,7 puncte procentuale peste cea înregistrată la PISA 2012, în contextul unei lumi ce se pregătește continuu să facă față Revoluției 4.0.

Tinerii din această categorie nu au fost în stare, de exemplu, să transforme într-o valută prețul în lei al unui produs. Aceste rezultate PISA pot fi folosite și ca un indicator pentru nivelul examenelor naționale. Comparativ cu PISA, amintim că la Evaluarea de anul trecut, doar 38,7% dintre candidați nu au obținut nota 5 la matematică.

România, constată Raportul prezentat marți, se încadrează în rândul țărilor unde, la Matematică, elevii slabi au devenit și mai slabi și unde nu se înregistrează evoluții deosebite în cazul performerilor.

Datele clasează România în ultima grupă a statelor participante la testare, acolo unde nu se mai află nicio țară UE:

Sunt necesare inetrvenții care să-i sprijine pe elevii din categoriile defavorizate

România, mai sesizează Raportul, face parte dintre statele unde există o legătură puternică între statusul socio-economic al elevului și rezultatele sale școlare, la fel cum se mai întâmplă și în Belarus, Franța, Ungaria, Luxemburg, Peru, Filipine și Slovacia.

În aceste țări, spun experții OECD, statul trebuie să apeleze la intervenții care să țintească elevii din categorii dezavantajate.

În alte economii, intervențiile sunt necesare la nivelul școlilor.

Evoluții la nivel internațional

La nivelul OECD, nu au existat schimbări semnificative, nici la Citire, și nici la Matematică sau Științe, deși cheltuielile cu educația au crescut cu peste 15% în ultima decadă.

Performanța la Matematică a scăzut în doar trei economii – Malta, România și China Taipei – în timp ce a urcat cu peste 10 puncte în 11 state, printre care Polonia, Slovacia, Letonia și Albania.

La Matematică, în țările OECD, 76% dintre elevi au înregistrat la PISA 2018 rezultate peste nivelul 2, iar medii de peste 90% au avut elevii din Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang (China), din Hong Kong (China), Macao (China) and Singapore, iar aproape 90% – Estonia.

Topul rezultatelor la Matematică:

O situație aparte s-a observat în cazul celor patru cele mai performante regiuni din China – Beijing, Shanghai, Jiangsu and Zhejiang – care s-au dovedit mai buni decât elevii din toate celelalte țări, de la distanță, la capitolele Matematică și Știință. La Citire, doar Singapore s-a apropiat de ele.

În aceste patru regiuni, cei 10% cel mai dezavantajați elevi au avut rezultate mai bune decât cele ale mediei OECD și la egalitate cu cei 10% cel mai avantajați elevi din unele state OECD.

Cele patru regiuni, situate în estul Chinei, înregistrează venituri medii mult sub cele din OECD.

