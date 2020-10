Pelerinajul de Sf. Dimitrie, care are loc în Capitală, interzis în acest an. Reacția BOR

de Vladimir Ionescu , 12.10.2020

Pelerinajul de Sfântul Dumitru, care are loc în fiecare an în București, nu se va mai desfășura în acest an din cauza pericolului de propagare a SARS-CoV-2, a anunțat luni premierul Ludovic Orban.

Prim-ministrul s-a declarat “convins că în BOR există înțelegere” pentru această decizie.

Anunțul vine la câteva zile după ce a fost interzis cel mai mare evenment de acest fel, pelerinajul de la Sfânta Parascheva pentru cei care nu locuiesc la Iași, decizie ce a provocat critici dure la vârful Bisericii.

“Sunt om credincios, respect biserica, întotdeauna am fost alături de proiectele bisericilor. Pe de altă parte, riscul este foarte mare, pentru că foarte mulţi din credincioşii care participă la aceste sărbători religioase, la aceste pelerinaje sunt oameni în vârstă care sunt expuşi unor riscuri foarte mari. Ştiţi cum funcţionează: în parohii se organizează deplasări cu autocarul, cu microbuzul în nişte condiţii pe care nu putem să le controlăm.

Riscul de răspândire există atâta timp cât se fac deplasări care durează ore întregi. După aceea, este foarte greu de asigurat condiţiile de distanţare fizică şi de protejare a sănătăţii persoanelor, plus că sunt anumite lucruri care se desfăşoară şi care pot pune în pericol viaţa credincioşilor. Eu sunt convins că şi în Biserica Ortodoxă există înţelegere pentru această decizie a noastră şi îi rog pe credincioşi să înţeleagă că nu am făcut-o decât pentru a proteja sănătatea”, a anunțat, luni, Ludovic Orban, citat de Digi24.

Sărbătoarea Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir are loc pe 26 octombrie, iar a doua zi, în 27 octombrie, este comemorat Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. În fiecare an, mii de oameni stau la rând, în jurul Patriarhie, pentru a ajunge la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou.

Reacția BOR: Solipsismul moral nu onorează niciodată pe nimeni

“Aroganța, autarhismul decizional și solipsismul moral nu au onorat și nu vor onora niciodată pe nimeni”, răspunde Patriarhia Română, într-un comunicat transmis luni.

“Exerciţiile negative de imaginaţie la cel mai înalt nivel referitoare la comportamentul oamenilor credincioşi (declaraţi aprioric suspecţi), la capacitatea de organizare a Bisericii (altfel partener social exemplar al autorităţilor) şi la importanţa prezenţei şi manifestării faptului religios în societate pot fi realmente ofensatoare”, a transmis purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

Reprezentantul BOR consideră că Biserica trebuia implicată în luarea unor decizii care privesc viața religioasă, iar neinvitarea cultelor la dialog înseamnă dispreț față de societatea socială imediată:

Lipsa dialogului interinstituțional, a cooptării în reflecția asupra deciziilor cu impact public major referitoare la suspendarea, fie și temporară, a unor libertăți fundamentale, precum libertatea religioasă, a unor experți în domenii conjunctural conexe ale zonei politicului și sănătății publice, denunță un excesiv superior dispreț față de realitate socială imediată.

În opinia acestuia, pelerinajul organizat riguros, în condiții excepționale de respectare a unor reguli aplicate drastic și a căror încălcare (acum imaginară) poate fi sancționată oricând de autorități “este nu doar una dintre expresiile profunde ale libertății religioase responsabile, ci, în actualul context, și o formă benefică de încredere și de respect față de majoritatea oamenilor cuminți și credincioși ai acestei țări”.