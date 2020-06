„Pe aripile vântului” se întoarce la HBO, cu avertismentul: ”Filmul neagă ororile sclaviei”

de Razvan Diaconu , 25.6.2020

„Pe aripile vântului/ Gone With the Wind” a revenit la HBO Max cu avertismentul că filmul „neagă ororile sclaviei” şi două videoclipuri în care este discutat contextul istoric al lungmetrajului recompensat cu opt trofee Oscar, anunță News.ro care citează Variety.

WarnerMedia a restras filmul de pe platforma de streaming în urmă cu două săptămâni, susţinând că este nevoie de o abordare a „descrierilor rasiste” pe care le conţine acesta.

În primul clip, Jacqueline Stewart, gazda Turner Classic Movies şi profesor la University of Chicago, explică „de ce această dramă din 1939 trebuie vizionată în forma originală, contextualizată şi discutată”.

Al doilea clip, cu o durată de o oră, reprezintă înregistrarea dezbaterii „The Complicated Legacy of ‘Gone With the Wind”, care a avut loc în 2019 la TCM Classic Film Festival, moderată de scriitorul şi istoricul Donald Bogle.

Stewart spune că producătorul David O. Selznick „era foarte conştient că publicul de culoare era destul de îngrijorat de felul în care filmul gestionează subiectul sclaviei şi de modul în care sunt prezentate personajele de culoare”.

În ciuda asigurărilor date de Selznick comunităţii de culoare că va fi atent la preocupările lor, „Gone With the Wind” prezintă „Sudul antebelic ca o lume a eleganţei şi frumuseţii fără să recunoască brutalităţile sistemului stăpânirii de sclavi pe care este bazată această lume”, mai afirmă Stewart în clip.

Ea precizează că sclavii din film se confundă cu stereotipurile rasiale. „Abordarea acestei lumi în film, prin lentila nostalgiei, neagă ororile sclaviei, precum şi moştenirea inegalităţii rasiale”.

„Să urmăreşti «Gone With the Wind» poate fi incomod, chiar dureros. Totuşi, este important că filme clasice de la Hollywood ne sunt disponibile în forma originală pentru a fi vizionate şi discutate”, adaugă Stewart.

Cu Vivien Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel şi Olivia de Havilland în distribuţie, acţiunea „Gone With the Wind” are loc pe o plantaţie din afara oraşului Atlanta, după Războiul Civil American. În centru se află povestea de dragoste dintre Scarlett O’Hara (Leigh), fiica proprietarului plantaţiei, şi Rhett Butler (Gable), aristocrat din Sud.

„Gone with the Wind”, adaptat după romanul omonim din 1936 scris de Margaret Mitchell, a înregistrat un record de public şi a fost, în acea perioadă, filmul cu cele mai mari încasări. Încă deţine acest record, dacă cifrele sunt ajustate inflaţiei. Chiar dacă este considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile, unii comentatori au criticat de la început descrierea sclaviei şi a persoanelor de culoare.

American Film Institute a clasat „Gone With the Wind” pe locul al patrulea între cele mai bune filme americane din toate timpurile, după „Citizen Kane”, „Casablanca” şi „The Godfather”.