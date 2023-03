[P] Spotawheel continuă să inoveze piața auto second-hand din România: leasing operațional atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice

Spotawheel pune la dispoziția românilor cel mai flexibil leasing operațional pentru mașini rulate cu 0% avans, rate fixe și libertatea de a cumpăra mașina sau a renunța la abonament oricând.

Cu peste 600 de mașini rulate sigure și verificate, disponibile în parcul auto din România, Spotawheel vine către clienții săi cu servicii de încredere și transparente.

„Am intrat pe piața din România cu obiectivul de a le oferi oamenilor servicii de încredere, precum și automobile rulate sigure și verificate atent de echipa noastră de experți. Pentru noi primează nevoia clienților și am înțeles că onestitatea și calitatea sunt aspectele cele mai importante pentru români atunci când se află în căutarea unui automobil second-hand”, a declarat Dan Croitoru, General Manager Spotawheel România.

Cum a apărut ideea de leasing operațional pentru mașini rulate?

„A apărut deoarece ne dorim să oferim clienților noștri toate opțiunile când vine vorba de mobilitate: vânzare, finanțare și închiriere pe termen lung. Ce poate fi mai simplu decât să găsești mașina potrivită și să o poți utiliza fără bătăi de cap? Cu abonamentul nostru îți rămâne doar să alimentezi mașina și să o conduci fără griji”, spune Dan Croitoru, General Manager Spotawheel România.

Tot procesul este foarte simplu:

Alegi o mașină pe placul tău din oferta Spotawheel

În funcție de nevoile tale, poți alege o durată a abonamentului între 1 și 48 de luni

Procesul de aprobare este rapid și poți avea mașina livrată în 24 de ore

Conduci noua ta mașină fără alte griji: asigurarea, întreținerea, anvelope, asistență rutieră etc. sunt în sarcina Spotawheel.

Spotawheel GO Fix și Flex

În funcție de nevoile tale poți alege unul din cele două tipuri de abonament: FIX și FLEX.

Abonamentul FLEX este, așa cum îi zice și numele, unul flexibil, a cărui durată poate varia de la o lună până la 36 de luni, clientul având posibilitatea schimbării autovehiculului cu un altul din aceeași clasă.

Opțiunea FIX se referă la o perioadă clar definită înaintea contractului de 36 sau 48 de luni unde, la fel ca și pentru varianta Flex, mobilitatea clientului este pe primul plan. Toate taxele și îngrijirea mașinii cad în sarcina noastră.

„La Spotawheel clientul este mereu în centrul atenției. El este cel care dictează tot ceea ce facem, iar prin acest produs îi dăm posibilitatea de a anula oricând abonamentul sau de a alege o perioadă fixă, are dreptul a alege plata unui avans sau de a opta pentru o mașină cu 0 avans.”, a declarat Alex Garciu, Sales Manager Spotawheel România.

De ce abonamentul GO?

Leasingul operațional Spotawheel GO este cea mai simplă soluție de mobilitate, gândit să ofere totul inclus în pachet: revizii, mentananța masinii, asigurări, anvelope, asistență rutieră non-stop. Totul inclus într-o singură plată lunară fixă și predictibilă.

Mai mult, poți oricând să cumperi mașina și să devii proprietar.

Pot companiile să beneficieze de leasing operațional Spotawheel GO?

Leasingul operațional Spotawheel GO se adresează atât companiilor cât și persoanelor fizice. Vestea bună pentru companii este că Spotawheel GO este o cheltuială 100% deductibilă, oferind astfel un avantaj clienților comparativ cu alte soluții de finanțare. Totodată, Spotawheel GO ajută companiile să se concentreze pe activitatea lor de bază, lăsând administrarea parcului de mașini în grija specialiștilor.

Intră pe spotawheel.ro și testează un mod inovativ de-a pune problema în piața de leasing operațional pentru mașini second-hand.

***