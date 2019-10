[P] Dan Barna, scrisoare către antreprenori

de Advertor Point , 30.10.2019

Dragi antreprenori și angajați din mediul privat,

În primul rând – vreau să vă mulțumesc. Fără efortul vostru, fără investițiile voastre – România nu ar fi evoluat în ultimii ani. În ciuda tuturor piedicilor și a unei politici economice aberante, ați reușit să cresteți economia, să dați milioane de locuri de muncă pentru oamenii cinstiți din această țară, să construiți industrii de succes.

Eu sunt unul dintre voi. Viața mea, până acum 3 ani, a fost în mediul privat. Imensa majoritate a membrilor USR și PLUS sunt exact ca voi – vin din mediul privat, sunt antreprenori sau angajați și își doresc să rămână într-o țară care funcționează.

Știu cât de greu vă este și cred că înțeleg bine că țara nu poate avea un viitor bun dacă nu lucrăm împreună și Statul nu se implică în susținerea mediului privat.

Nu putem continua așa. Cu taxe care vă încovoaie, cu lipsa forței de muncă, fără infrastructură, cu birocrație absurdă, cu finanțări scumpe și greu de obținut, cu instituții și controlate abuzive – cei cinstiti sunt abuzați și cei care fură si nu își plătesc taxele sunt protejați.

Ca viitor Președinte, îmi voi forma un consiliu consultativ economic, compus exclusiv din oameni de înaltă calitate din mediul privat, pentru a mă asigură că politica statului român încurajează antreprenorii și mediul de afaceri.

Mă voi lupta, cu toate prerogativele pe care mi le permite Constituția, pentru următoarele teme în zona economică:

* Taxe reduse în special pe muncă – pentru a reuși să păstrăm în țară tinerii și oamenii bine pregătiți și pentru a încuraja munca cinstită.

* Predictibilitate fiscală și economică. Nu mai putem să dăm totul peste cap în fiecare an – avem nevoie de un sistem simplu, clar, care vă permite să investiți și să creșteți afacerile.

* Debirocratizare și reducerea poverii administrative. Să nu mai depindem de bunul plac al funcționarilor statului și să reducem puterea discreționară pe care o au funcționarii asupra mediului privat.

* Profesionalizare a ANAF-ului și a instituțiilor de control. Acestea trebuie să funcționeze echitabil, la fel pentru toți și să ajute, nu să pedepsească antreprenorii cinstiți.

* Educație profesională și continuă. Îmi propun ca mediul de afaceri să fie implicat direct în parcursul dual – avem nevoie de voi ca să începem să creștem meseriași și profesioniști de înalt nivel, începând deja de la 15 ani (așa cum se întâmplă în Germania, Elveția și multe țări Europene).

* Creșterea finanțărilor către mediul privat. Atât din fonduri europene (prin simplificarea procedurilor) dar și prin finanțări bancare și extra-bancare. Voi iniția o consultare extinsă cu BNR-ul, cu băncile și cu Parlamentul pentru a rezolva problemele structurale. Avem nevoie de legi moderne pentru SRL/SA-uri, pentru cooperative, pentru holding-uri, pentru fonduri de investiții localizate în România.

* Trebuie să avem politici economice sectoriale inteligente. Sectoarele care au potențial de export să crească accelerat în special în UE (de ex: auto, transportatori, IT, servicii de outsourcing complexe, construcția de nave). Sectoarele unde avem deficit comercial și probleme de competitivitate trebuie încurajate (de ex: petrochimia și energia, agri-business, textile).