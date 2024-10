OPEC+ păstrează cotele de producție, Rusia își crește veniturile din petrol în ciuda sancțiunilor. Arabia Saudită ar putea strica jocul

Reuniunea Comitetului Ministerial Mixt de Monitoarizare a OPEC+ s-a încheiat miercuri, miniștrii din țările membre abținându-se să modifice strategia actuală, menținând planul de majorare a producției începând din luna decembrie.

„În cadrul reuniunii de miercuri miniștrii au subliniat importanța critică a conformării depline și a compensațiilor statelor membre. În perioada următoare Comitetul va evalua continuu evoluțiile din piață”, se arată în declarația comună a OPEC după întâlnire.

Încă o dată au fost avertizați statele membre ale cartelului țărilor exportatoare de petrol care continuă să-și depășească constant cotele de producție alocate.

Arabia Saudită: Prețul petrolului ar putea scădea la 50 dolari pe baril

Înainte de comunicatul oficial al OPEC, ministrul saudit al Energiei, Abdulaziz bin Salman, i-a avertizat pe miniștrii OPEC+ că, dacă unii membrii insistă să-și depășească continuu cotele de producție, prețul petrolului ar putea scădea la 50 de dolari barilul.

Irak și Kazahstan sunt statele cel mai des citate pentru încălcări sistematice ale acordului de reducere a producției. Deși ambele țări au raportat că în septembrie s-au conformat cu cotele alocate, datele oficiale nu vor fi disponibile pentru a fi verificate până săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Acest avertisment este parte a amenințării din partea Arabiei Saudite că va proceda la majorarea prețului țintă și recâștigarea cotei de piață pe care a pierdut-o după ce și-a asumat cea mai mare parte din tăierile de producție.

Suplimentar pe lângă reducerea cotei de producție în cadrul OPEC+ efectuată anul trecut, Arabia Saudită s-a angajat în mod voluntar să limiteze livrările sale de petrol cu încă un milion de barili pe zi, plan pe care l-a respectat cu strictețe, producția sa de petrol fiind plafonată la „aproximativ 9 milioane bpz”.

Reducerile totale ale producției convenite în cadrul OPEC+ se cifrează în prezent 5,86 milioane bpz.

Conform planului anunțat anterior, OPEC+ va majora producția cu 180.000 bpz din decembrie și va anula tăierile convenite anterior între membrii cartelului.

Arabia Saudită ar putea tăia din finanțele Moscovei

Dacă Arabia Saudită își va pune în practică amenințările și va trece la acțiuni prin care să-și recupereze cotele de piață pierdute va pune mari probleme economiei de război a Rusiei dacă saudiții vor scădea prețurile la nivel global ale petrolului, ceea ce va afecta finanțele Kremlinului, susțin experții consultați de Politico.

Riadul este din ce în ce mai frustrat de nerespectarea cotelor de producție asumate în cadrul organizației de unii dintre membrii săi pentru a crește prețul petrolului la aproximativ 100 de dolari pe baril, față de 70 – 75 de dolari în prezent. Saudiții, care conduc de facto OPEC+ ar putea să-și crească propriile exporturile, cu riscul unei scăderi a prețului, dar să obțină profituri mai mari în defavoarea unor jucători mai mici de pe piață.

Moscova își depășește cotele de producție alocate în OPEC+

Această strategie ar putea scădea prețul petrolului și ar fi o veste cât se poate de proastă pentru președintele rus Vladimir Putin. Petrolul și gazele naturale sunt cea mai mare sursă unică de venituri pentru statul rus în ultimul deceniu, reprezentând până la jumătate din bugetul țării.

Mikhail Krutikhin, un analist energetic din Norvegia, a declarat că posibila mișcare a Arabiei Saudite reprezintă „un risc enorm” pentru bugetul de stat al Moscovei, din cauza dependenței sale copleșitoare de veniturile din petrol. Și este doar unul dintre câțiva factori imprevizibili la orizont, inclusiv alegerile prezidențiale din SUA.

„Deci trebuie să stăm liniștiți acum și să așteptăm – să ne aprovizionăm cu floricele de porumb”, a spus el.

Arabia Saudită „înțelege perfect că nici companiile rusești nu respectă acordul de reducere a producției, așa că își fac propriile planuri”, a adăugat Krutikhin.

Alexandra Prokopenko, economist la Carnegie Endowment for International Peace, este de acord că miza este mare pentru Kremlin.

„La cursurile de schimb actuale, o scădere de 20 de dolari a prețului petrolului ar duce la o scădere de 1,8 trilioane de ruble (20 de miliarde de dolari) a veniturilor la buget. Asta echivalează cu aproximativ 1% din PIB-ul Rusiei”, a spus ea.

„Guvernul de la Moscova s-ar confrunta fie cu reducerea cheltuielilor – puțin probabil în timpul unui război”, a adăugat Prokopenko, „sau să accepte creșterea presiunii inflaționiste și a majorării dobânzilor care ar sufoca economia”.

Financial Times a scris săptămâna trecută că Arabia Saudită și-ar putea abandona politica de a limita oferta de țiței pentru a duce prețurile la aproximativ 100 de dolari pe baril.

Experții de pe piața petrolului nu au nicio îndoială că Arabia Saudită are capacitatea de producție și export pentru a schimba tacticile și pentru a putea domina piața prin volumele pe care le poate livra.

„Economia globală este destul de lentă, iar cererea de petrol nu este atât de mare pe cât și-ar dori saudiții”, a declarat Ajay Parmar, director de analiză a piețelor petroliere la firma de consultanță ICIS. „Unii producători, inclusiv Rusia, își depășesc în mod constant cotele, astfel că prețurile nu sunt nici pe departe aproape de 100 de dolari pe baril, iar saudiții își pierd răbdarea. Aceasta ar fi o modalitate prin care saudiții ar putea avertiza piața că vor acționa”, a adăugat el.

Rusia își crește veniturile din petrol în ciuda sancțiunilor

Profiturile Rusiei din exporturile de hidrocarburi au crescut cu 41% numai în prima jumătate a acestui an, potrivit Ministerului rus de Finanțe, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse în urma războiului din Ucraina.

Președintele Vladimir Putin a promis că va continua să livreze pe piețele externe combustibili fosili pentru a susține economia supusă sancțiunilor occidentale. „Toată lumea are dificultăți precum și noi le avem pe ale noastre”, a recunoscut el într-un discurs la forumul energetic săptămâna trecută „dar Rusia continuă să fie unul dintre participanții de frunte pe piața globală a energiei”, a menționat președintele rus.

În plus, agenția de știri TASS a anunțat joi că Moscova are în vedere o nouă strategie pentru a menține producția de petrol la nivelul de 540 de milioane de tone pe an până în 2050 – în ciuda eforturilor occidentale de salva planeta de efectele încălzirii globale.

Pentru a ocoli sancțiunile economice, Rusia și-a format o flotă „ fantomă” de petroliere, pentru a-și continua exporturile de petrol fără a respecta plafonul de 60 dolari pe baril impus de G7, iar eludarea restricțiilor a adus Kremlinului aproape 25 de miliarde de dolari de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei.

Țările occidentale cumpără combustibili obținuți din petrol rusesc

O lacună legislativă permite intermediarilor din țări precum Turcia, China și India să rafineze petrolul rusesc și de a vinde benzina și motorina în alte state.

Potrivit unui raport văzut pentru prima dată de Politoco, țările occidentale au cumpărat doar în 2024 combustibil de circa 2 miliarde de dolari provenit din țiței rusesc, aducând statului rus suficiente venituri fiscale pentru a recruta încă 6.200 de soldați pe lună pentru a lupta în Ucraina.

Totuși, chiar dacă Arabia Saudită va trece la fapte, un Kremlin cu lipsă de numerar nu va da înapoi în războiul său împotriva Ucrainei – în ciuda faptului că și-a stabilit bugetul național pe un preț al petrolului mediu în jur de 70 de dolari.

„Semnele de dezechilibre în economia rusă sunt în creștere”, a spus Heli Simola, cercetător la Banca Finlandei, dar „Rusia va putea în continuare să finanțeze războiul pentru o perioadă de timp. Războiul nu se va termina pentru că Rusia rămâne fără bani”.

