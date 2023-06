Oficial: OMV Petrom a decis să înceapă investițiile în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră

OMV Petrom a anunțat miercuri BVB că a luat decizia finală de investiții în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră.

Anunțul apare la 11 ani după descoperirea unor zăcăminte de gaze în Marea Neagră.

”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, impreuna cu partenerul său Romgaz, a luat decizia finala de investitie pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagra. OMV Petrom este operatorul proiectului, cu o participatie de 50%. Cele doua companii au aprobat planul de dezvoltare a zacamintelor comerciale de gaze naturale Domino si Pelican Sud din perimetrul offshore Neptun Deep, care este inaintat spre confirmare Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM)”, anunță comunicatul OMV Petrom publicat pe site-ul BVB.

OMV Petrom și Romgaz vor investi până la 4 miliarde de euro pentru faza de dezvoltare a proiectului, care va genera o producție de circa 100 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Prima producție de gaze naturale este planificată pentru 2027. Infrastructura de transport a gazelor va fi finalizată mai devreme, într-un contract separat câștigat de un consorțiu de firme din Turcia, în 2025.

Christina Verchere: Un pas major pentru strategia noastră 2030

„Pentru a ilustra dimensiunea proiectului: producția este echivalentă cu cererea anuală curentă de gaze naturale a ~ 4,3 milioane de gospodării multiplicată de ~ 30 de ori. De asemenea, este un pas major pentru strategia noastră 2030 prin care susținem tranziția energetică în Romania și în regiune”, susține Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Oficialul OMV Petrom a mai precizat: „Odata cu decizia finala de investitie pentru proiectul Neptun Deep, intram in faza de dezvoltare a primului proiect offshore in ape de mare adancime din Romania impreuna cu partenerul nostru, Romgaz. Acesta este un important pas inainte in executia Strategiei 2030 a companiei si va aduce o schimbare semnificativa in portofoliul nostru.

Propunerea noastra fata de actionari ramane cresterea investitiilor, cresterea profitabilitatii si a dividendelor – toate acestea asigurand in acelasi timp o afacere sustenabila pe termen lung pe parcursul tranzitiei noastre energetice.”

Infrastructura necesara pentru dezvoltarea zacamintelor comerciale offshore de gaze naturale Domino si Pelican Sud include zece sonde, trei sisteme de productie submarine si conductele colectoare asociate, o platforma offshore, conducta principala de gaze naturale catre Tuzla si o statie de masurare a gazelor naturale.

Platforma isi genereaza propria energie electrica, functionand la cele mai inalte standarde de siguranta si protectie a mediului. Intreaga infrastructura va fi operata de la distanta, prin intermediul unei replici digitale (digital twin). Acest lucru permite optimizarea proceselor si va contribui la imbunatatirea performantei noastre de mediu, prin eficientizarea consumului de energie electrica si reducerea emisiilor”.

