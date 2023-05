Scade la jumătate numărul consilierilor din administrația centrală – rămân 450

Numărul de consilieri ai demnitarilor din administraţia centrală este, în prezent, de 900 şi se va înjumătăţi, în acord cu OUG de eficientizarea cheltuirii banilor publici aprobată vineri de Guvern, a declarat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

Întrebat vineri, după ședința Executivului, dacă măsura reducerii numărului de consilieri ai demnitarilor din administraţia centrală a fost păstrată în ordonanţa de urgenţă adoptată, ministrul de Finanțe a răspuns:

„Sunt în jur de 900 pe întreg aparatul. Deci, practic, înjumătăţirea lor, vorbim de administraţia centrală, va fi de 450. Acum, depinde şi de posturile ocupate, că nu toate posturile sunt ocupate. Am discutat doar aritmetic, modificarea actuală faţă de ceea ce prevedea legea iniţial”.

Ministrul de Finanțe are șase consilieri, dar încă nu a decis la cine renunță, scrie News.ro: „Şase consilieri, avem o discuţie şi o analiză. Criteriile sunt, până la urmă, şi unele de performanţă, am totuşi o vechime în zona aceasta de demnitate publică şi cred că am văzut… Dar, până la urmă, sunt consilieri personali şi aici nu cred că ar trebui să se supere nimeni. Este o discuţie bazată pe elemente de performanţă, loialitate, încredere, profesionalism”.

Ordonanţa de reducere a cheltuielilor bugetare a fost aprobată cu modificări în ședința de vineri a Guvernului.

Printre altele, documentul prevede că Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii vor achita din fonduri proprii facturile de energie restante la furnizori, pe baza deconturilor venite de la ANRE, din cauza sumelor insuficiente de la Fondul de tranziție (provenite din veniturile excepționale ale producătorilor de energie).

Ministrul Finanțelor a declarat după încheierea ședinței Executivului că încasările statului încep să revină la normalul programat, astfel că crede că la acest moment nu se impune să se intervină pe impozitare.

