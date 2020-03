Nivelul de viață față de București, în orașe din România

de Marin Pana , 8.3.2020

Bucureştiul se constituie clar într-o insulă de prosperitate la nivel național, dar este depășit la nivelul puterii efective de cumpărare a veniturilor obținute de alte orașe din România, precum Timișoara, Cluj sau Pitești, potrivit datelor furnizate de site-ul american specializat numbeo.com.

Explicația parțială, dar foarte importantă, este că datele au inclus în calcule chiriile practicate dar și prețurile sistematic mai mici consemnate în toate celelalte orașe din țară.

Desigur, agregarea este una particulară și s-a făcut pe baza unor date colectate din partea a sute sau mii de respondenți care nu țin de ”farmacia” statistică riguroasă a INS.

Totuși, valorile prezentate sunt relevante pentru comparații într-o abordare uniformă și apar mai apropiate de percepția comună decât datele statistice publicate oficial, dar care nu prea se regăsesc în situații concrete.

Un factor important și care apare cu o pondere extrem de redusă în coșul de consum utilizat pentru calculul inflației (mai ales pentru generația tânără, care nu a apucat să beneficieze de „împropietărirea” cu apartamentele construite în socialism) sunt chiriile, care sunt cu mult mai mici în orașe precum Giurgiu sau Râmnicu-Vâlcea ( peste 60% față de București).

Chiar și în orașe mari, precum Timișoara sau Iași, diferența la chirii consemnată de site-ul american este un considerabilă, excepția notabilă fiind Clujul, care vine cu un plus de aproape două procente. De remarcat și prețurile excesive la restaurantele din capitală, prin raportare la celelalte orașe, cu excepția destul de bizară în contextul celorlalte prețuri, a Constanței.

De remarcat și faptul că alimentele, care joacă un rol important atât prin fluctuațiile de la o lună la alta dar și prin ponderea în coșul de consum al românilor (campioni detașați la acest capitol între cetățenii UE) sunt semnificativ mai ieftine în provincie. Ceea ce modifică puternic percepția publică, deși atenuează efectul câștigurilor mai reduse față de cele din București.

numbeo.com

Site-ul american numbeo.com și-a propus să centralizeze și să compare nivelul prețurilor la cele mai importante produse, veniturile bănești și puterea de cumpărare din cele mai mari orașe ale țărilor lumii. Acestea sunt evaluate pe baza datelor furnizate de un număr relativ mare de contributori care să raporteze evoluția prețurilor și a veniturilor.

Numbeo.com a fost menţionat sau utilizat ca sursă de informaţii de mai multe publicaţii internaţionale de prestigiu, printre care BBC, Time, The Week, Forbes, The Economist, Business Insider, San Francisco Chronicle, New York Times, The Telegraph, The Age, The Sydney Morning Herald, China Daily, The Washington Post şi USA Today.